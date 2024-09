Gruppo Italcer all’avanguardia nella sostenibilità

Equipe ceramicas avvia un forno 100% elettrico che consentirà di risparmiare 1.500 tonnellate di CO2 all’anno. Nuovo importante brevetto ottenuto dalla capogruppo Italcer per l’eliminazione della CO2 nei processi produttivi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Italcer.

Italcer, società benefit hub del design nella ceramica Made in Italy, ha annunciato oggi di avere compiuto un altro importante passo verso gli obiettivi di risparmio energetico al 2030, grazie all’installazione del forno 100% elettrico nello stabilimento Equipe Cerámicas ad Onda, Castellón, in Spagna.

Il Gruppo Italcer, da sempre impegnato nella sfida della decarbonizzazione del processo produttivo, tramite Equipe ha avviato un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università Jaume I di Castellón e la società Systemfoc che consentirà, grazie al forno 100% elettrico, di risparmiare 1.500 tonnellate di CO 2 all’anno.

Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di eliminare completamente le emissioni dirette di CO 2 nella fase di cottura, senza compromettere la sostenibilità tecnico-economica dei prodotti realizzati e rappresenta il primo passo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO 2 dell’agenda 2030.

È opportuno ricordare che il processo di cottura con forni ceramici a gas naturale – ad oggi ancora il combustibile disponibile in natura con minore impatto ambientale – consuma oltre il 60% dell’energia dell’intero processo produttivo, per cui la decarbonizzazione in questa fase è fondamentale per ridurre le emissioni dell’industria ceramica.

Nel progetto sono state affrontate contemporaneamente due sfide: da un lato, l’elettrificazione totale della fase di cottura, sostituendo il forno a gas con uno elettrico al 100%, alimentato quasi esclusivamente da energia proveniente da fonti rinnovabili, dall’altro, lo studio di una nuova formulazione di materie prime per minimizzare le emissioni derivanti dalle decomposizioni termiche del processo di cottura.

Il progetto prevede inoltre l’ottimizzazione della formulazione delle materie prime affinché il prodotto abbia ottime prestazioni tecniche ed estetiche, per il suo perfetto adattamento al cambiamento della tecnologia di cottura da forno a combustione ad elettrico.

Italcer inoltre ha progettato, dopo anni di ricerca, e brevettato, un impianto all’avanguardia volto alla cattura e trasformazione fissazione della CO 2 emessa in atmosfera dai propri impianti produttivi, oltre che alla trasformazione e recupero degli altri inquinanti sia organici che inorganici presenti.

Rogelio Vila Rodriguez, Direttore Generale di Equipe Cerámicas: “L’avvio di questo forno elettrico è un primo passo nella nostra strategia verso l’elettrificazione totale del processo produttivo e la completa eliminazione delle emissioni di CO 2 Sono molteplici i vantaggi di un forno elettrico rispetto ai forni a combustione con miscela di idrogeno verde e gas naturale, come l’immediatezza del suo avvio senza necessità di infrastrutture per incanalare il gas, minori consumi energetici e la possibilità di dare autonomia energetica all’azienda se lo combiniamo all’installazione di impianti di generazione di elettricità e di autoconsumo.”

Graziano Verdi, Amministratore Delegato di Italcer Group spiega: “La realizzazione di questi progetti a livello industriale è una tappa fondamentale e concreta nel percorso verso la decarbonizzazione del Gruppo. Grazie al significativo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili si ottiene una consistente riduzione delle emissioni dirette di CO 2 nell’atmosfera e al contempo, essendo il gas naturale una componente energetica fondamentale nella transizione ecologica, il brevetto relativo alla cattura della CO 2 appena ottenuto, permetterà ad Italcer Group di promuovere prodotti ceramici sostenibili ed eco-friendly, risultanti da processi produttivi innovativi ed efficienti, basati sui principi dell’economia circolare. Nel solo 2023 il nostro gruppo ha investito 5 milioni di euro in progetti sociali e ambientali”.

Equipe Cerámicas, fondata nel 1999 a Castellon, in Spagna, è attualmente un riferimento mondiale nel settore dei pavimenti e rivestimenti di piccolo formato. Oggi Equipe ha più di 350 dipendenti e i suoi prodotti sono presenti in tutto il mondo, con l’Europa e l’America come mercati principali.

ITALCER GROUP

Il Gruppo Italcer, primario gruppo italiano nel comparto di riferimento, guidato da Graziano Verdi e controllato dai Fondi di Investimento Mindful Capital Partners, Miura Partners e Capital Dynamics, vanta centinaia di progetti realizzati, 15.000 clienti nel mondo e oltre 1.100 dipendenti. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni e ne fanno parte: Fondovalle, La Fabbrica-AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Bottega, Equipe Cerámicas, Opificio Ceramico e Terratinta.