Fineco: raccolta super e record per il private banking

La società ha raggiunto i 611 milioni raccolti a novembre: +59% rispetto allo stesso mese del 2019 – Private banking +14% a 37,6 miliardi totali.

Ottima performance per la raccolta netta di Fineco a novembre: nonostante il contesto difficile a causa della pandemia, il dato ha raggiunto i 611 milioni di euro, in progresso addirittura del 59% rispetto a 384 milioni dello stesso mese del 2019. E’ tutto l’anno che in realtà il trend è positivo, tant’è che da inizio 2020 il saldo è col segno più per 7,7 miliardi, in crescita del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di questi 7,7 miliardi raccolti sinora, 3,5 miliardi sono stati per la raccolta gestita (+26%), 2,4 miliardi per l’amministrata e 1,8 miliardi per la raccolta diretta.

Il patrimonio totale di Fineco ammonta dunque a 89,5 miliardi di euro (+11% su base annua), con un nuovo record per il private banking a 37,6 miliardi (+14%). A novembre, ripercorre ancora il comunicato stampa della società di risparmio gestito, l’asset mix della raccolta ha visto una netta prevalenza della componente gestita, con 749 milioni, più del doppio del risultato dello scorso anno pari a 352 milioni. La componente amministrata si invece è attestata a -450 milioni dopo -148 milioni, mentre la raccolta diretta è 311 milioni dopo 180 milioni.

La crescita strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma, come precisa una nota, ha visto i ricavi per circa 21 milioni, con un incremento del 67% rispetto a un anno fa e da gennaio i ricavi stimati ammontano a circa 213 milioni (+75% a/a). Nel mese di novembre, inoltre, Fineco ha acquisito 8.524 nuovi clienti e al 30 novembre il numero totale dei clienti è di 1.364.984.