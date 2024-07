Fincantieri e Hera insieme per l’economia circolare: nasce una newco per la gestione dei rifiuti nei cantieri navali

Fincantieri e Gruppo Hera firmano un accordo per la gestione sostenibile dei rifiuti nei cantieri navali italiani. Obiettivo: ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i materiali di scarto attraverso un sistema di economia circolare all’avanguardia. Nasce una newco per la gestione operativa del progetto

Fincantieri e il Gruppo Hera hanno stipulato un Memorandum d’Intesa per avviare una partnership finalizzata a ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti e creare valore nei cantieri di Fincantieri in tutta Italia, seguendo i principi e gli obiettivi dell’economia circolare.

Nasce una newco per la gestione dei rifiuti

L’accordo prevede la creazione di una newco partecipata da Fincantieri e dal Gruppo Hera, tramite le loro controllate Herambiente Servizi Industriali (HASI) e ACR di Reggiani Albertino S.p.A. (ACR), facente parte del Gruppo Herambiente, importante operatore nazionale nel settore ambientale e tra i primi in Europa.

La nuova società avrà il compito di sviluppare un sistema integrato ed efficiente per la gestione dei rifiuti nei cantieri di Fincantieri, iniziando con quello di Monfalcone che sarà la prima area di intervento per il progetto. Inoltre, la newco si occuperà della gestione operativa degli impianti, dello smaltimento e della valorizzazione dei residui e dei rifiuti recuperabili.

Gli obiettivi della nuova società

Con questa partnership, Fincantieri mira a ridurre la produzione di rifiuti e massimizzare il recupero attraverso tecnologie avanzate di trattamento e valorizzazione degli scarti industriali. Il progetto prevede raccolte differenziate per il reimpiego dei materiali nei cicli produttivi e ottimizza la logistica e la movimentazione dei rifiuti per aumentare la sicurezza nei cantieri.

La partnership con il Gruppo Hera, esperto nella gestione dei rifiuti industriali e nelle soluzioni sostenibili, permetterà a Fincantieri di accelerare il raggiungimento degli obiettivi Esg nei propri cantieri. Questo avverrà tramite iniziative concrete di economia circolare che includono la riduzione dei rifiuti, il riciclo degli scarti solidi, la valorizzazione dei residui, il recupero delle acque e la riduzione delle emissioni di CO₂.

Le fasi di sviluppo del progetto

Il progetto prevede diverse fasi di sviluppo, iniziate con la costituzione della newco e il lancio delle attività a Monfalcone entro il 2024. L’obiettivo è gestire circa 100.000 tonnellate all’anno di scarti industriali dai cantieri e aumentare del 15% le frazioni valorizzabili come ferro, legno e carta già nel primo anno. Successivamente, il modello sarà implementato con la costruzione di impianti di trattamento avanzati e una gestione ottimizzata dei rifiuti. Le iniziative includono la realizzazione di una nuova linea di selezione, un impianto per il trattamento delle acque per il riutilizzo e il potenziamento del deposito temporaneo, tutte orientate verso l’economia circolare.

“Per affrontare le sfide della sostenibilità ambientale nei nostri cantieri, abbiamo scelto di collaborare con i partner più qualificati che possano garantire soluzioni innovative, tecnologiche ed efficaci, con una presenza multi-geografica e la capacità di perseguire economie di scala e di scopo. In questo senso, l’accordo con il Gruppo Hera, un’eccellenza italiana leader del settore, rappresenta un ulteriore tassello che rafforza il nostro impegno nell’adozione di pratiche di economia circolare direttamente nei siti produttivi, in piena coerenza con il nostro piano industriale. L’unione delle nostre competenze con quelle del Gruppo Hera migliorerà la gestione dei rifiuti nei nostri cantieri contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente, all’ottimizzazione dei processi produttivi e all’incremento della sicurezza, creando valore. La partnership è in linea con il nostro piano industriale e soprattutto dimostra l’impegno a 360° del Gruppo sul fronte della sostenibilità e dell’economia circolare” ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri.

“La partnership con Fincantieri conferma il ruolo del Gruppo Hera di partner strategico per la transizione green del tessuto industriale italiano: grazie a una strategia che fa leva su un portafoglio di servizi global waste e sulla nostra leadership nel settore ambiente in Italia, intendiamo supportare anche le grandi aziende nel raggiungimento dei propri target Esg, generando così benefici non solo ambientali, ma anche economici e sociali. Forti della nostra esperienza pluridecennale e dei risultati già raggiunti nei settori ambiente, energia e idrico, attraverso progetti di circolarità come quelli che caratterizzano l’accordo siglato con Fincantieri, vogliamo essere sempre più al fianco del settore industriale nella riduzione e riciclo degli scarti e nella rigenerazione delle risorse” ha commentato Orazio Iacono, Amministratore Delegato del Gruppo Hera.