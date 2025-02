Finanza sostenibile, Snam nominata “Sustainable Issuer of the Year” da International Financing Review

Il riconoscimento evidenzia l’impegno dell’azienda nella transizione energetica e l’adozione di strumenti finanziari innovativi, tra cui il Transition Plan presentato lo scorso ottobre

Snam ha ottenuto il titolo di “Sustainable Issuer of the Year” da International Financing Review (IFR), punto di riferimento mondiale per i mercati dei capitali. Il riconoscimento evidenzia l’impegno dell’azienda nella transizione energetica e l’adozione di strumenti finanziari sostenibili innovativi, tra cui il Transition Plan presentato lo scorso ottobre.

Negli ultimi anni, Snam ha allineato progressivamente la sua strategia finanziaria agli obiettivi di sostenibilità, fissando un traguardo ambizioso: entro il 2029 il 90% dei finanziamenti sarà sostenibile. Un obiettivo supportato dall’aggiornamento, nel 2024, del Sustainable Finance Framework, che permette l’emissione di strumenti come green bond e sustainability-linked bond.

Le operazioni chiave del 2024

Nel 2024, Snam ha emesso il suo primo green bond da 500 milioni di euro, destinato a progetti conformi alla Tassonomia Ue, e un sustainability-linked bond da 1 miliardo di euro legato a obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1, 2 e 3. L’interesse del mercato non si è fatto attendere, con ordini che hanno raggiunto quasi 3 miliardi di euro.

A queste emissioni si sono aggiunti un bond in sterline da 600 milioni con durata di 12 anni e un altro sustainability-linked bond da 750 milioni di euro con scadenza a sette anni. Operazioni che consolidano la presenza di Snam sui mercati internazionali e diversificano la sua base di finanziamento.

L’innovazione del transition bond legato all’equity

Nel 2023, Snam ha anche introdotto una novità significativa sul mercato: il primo transition bond al mondo legato all’equity, un’emissione da 500 milioni di euro convertibile in azioni di Italgas.

Al di là del riconoscimento, Snam continua a puntare su strumenti finanziari che si legano a precisi indicatori di sostenibilità, con oltre il 50% dei finanziamenti vincolati alla riduzione delle emissioni.