Film e serie Tv: ecco cosa guardare durante le vacanze

Tra film appena usciti al cinema e serie Tv sulle principali piattaforme streaming abbiamo una vasta scelta – Ecco 18 consigli per rilassarsi davanti allo schermo (piccolo e grande)

Andare al cinema, con i tempi che corrono, è un vero gesto d’amore verso la Settima Arte. Si tratta poi di una sfida alla legge della gravità dettata dal comodo divano di casa e, infine, una contrapposizione frontale al meteo inclemente. Il popolo del grande schermo non vuole rinunciare ad una solida tradizione: un bel film, magari con tutta la famiglia, prima o subito dopo il veglione natalizio. Ma se proprio non c’è verso di superare tutte le difficoltà di cui sopra, allora si può sempre rimediare con una vasta scelta della Tv on demand dove è facile trovare una “pellicola” buona per tutti i gusti.

Vi proponiamo una breve e personale carrellata di titoli tra i quali scegliere





Iniziamo rigorosamente con il cinema italiano. Premesso che siamo messi maluccio e l’offerta è alquanto scarsa. Anzitutto manca il classico “cinepanettone” natalizio di antica e consolidata memoria e così dobbiamo riproporre quanto offerto nelle scorse settimane da tre grandi registi: Carlo Verdone con Vita da Carlo, Nanni Moretti con Tre Piani e Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio (candidato all’Oscar). Si potrebbe aggiungere Supereroi di Paolo Genovese ma più per dovere di cronaca e per rispetto agli altri lavori del regista (vedi Perfetti sconosciuti) perché altrimenti non meriterebbe la citazione. Sui primi tre c’è da dire che si tratta di un copione comune già visto: intimismo, personalismo e retrospezione come fosse acqua fresca. Magari tutto raccontato bene da par loro ma senza guizzi di ingegno o novità. Sorrentino lo trovate ancora sia nelle sale che su Netflix. Una proposta interessante è invece Diabolik dei Manetti Bros. già autori di un felice Song’e Napule del 2014. Il film oggi nelle sale è tratto dall’omonimo e famosissimo fumetto ne riprende integralmente la traccia narrativa e lo propone in forma cinematografica. Operazione difficilissima che potrebbe anche lasciare delusi chi appartiene alle generazioni che aspettava il giorno di uscita in edicola per seguire le gesta del famoso ladro, della sua compagna Eva Kant e dell’Ispettore GinKo. Da segnalare la buona interpretazione di Luca Marinelli, una promessa del cinema italiano.

Infine, per chi non lo avesse ancora visto, da non perdere Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto diretto da Riccardo Milano con due strepitosi Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Si tratta del felice ritorno di tutti i personaggi che hanno fatto la fortuna del primo Gatto e questa volta in forma ancora più raffinata. Il divertimento è garantito.

Passiamo ora all’offerta internazionale. In attesa della prossima uscita (1° gennaio) di Matrix Resurrections con la regia di Lana Wachowski vi proponiamo anzitutto, visto il periodo natalizio, il 60° film della Disney: Encanto che, sempre in ambito di cartoni animati, si accompagna bene a Sing 2 – Sempre più forte, entrambi a divertimento garantito. Se mai vi fosse sfuggito, la proposta migliore nelle sale è ancora Madres paralelas di Pedro Almodóvar nella sua forma stilistica più matura e completa. Estetico, sostanziale e contemporaneo con una Penelope Cruz in grande forma. Da non perdere. Il blockbuster di Natale particolarmente rivolto ad un pubblico giovane dovrebbe essere Spider-Man No Way Home di Jon Watts, sequel di Spider-Man: Far from Home uscito nel 2019, e ultimo prodotto (il ventisettesimo) della saga infinita dei Supereroi della Marvel. È un film per appassionati del genere che non lascia scampo a dubbi: effetti speciali, avventura e fantasy a go-go e la soddisfazione è assicurata quale che sia la sceneggiatura. Per chi ha bambini in casa è vivamente consigliato. Se poi siete ancora affascinati dal genere country- western adattato ai giorni nostri c’è sempre il vecchio e consolidato Clint Eastwood con Cry Macho – Ritorno a casa. Grande regista, nonché attore, mantiene ciò che promette: il suo volto e il suo stile sono sempre gli stessi e per i suoi cultori è un film da non perdere.

Una proposta inconsueta che vi proponiamo è invece Sull’isola di Bergman dell’esordiente regista francese Mia Hansen-Løve che lo ha scritto e diretto. È un omaggio al regista svedese forse più importante della cinematografia mondiale, ricco di citazioni delle sue opere e girato nell’isola dove si rifugiava a scrivere e meditare sulle sue opere. Si avverte il marchio di fabbrica di un modo di fare cinema molto “nordico” dove la pulizia formale delle immagini, l’asciuttezza delle inquadrature, la sceneggiatura ai minimi termini e il modo di recitare sono le caratteristiche essenziali. Se amate il cinema e se Bergman ha lasciato tracce profonde nella vostra cultura del grande schermo è un film imperdibile. Fate presto perché potrebbe non resistere molto al botteghino.

Se invece non siete riusciti a sollevarvi dal divano o non avete voglia di mettere il naso fuori casa, vi resta sempre la possibilità di accedere alla vasta library di film offerta dai vari Netflix, Amazon Prime Video, e Disney+ e la sua infinita serie di storici e sempre attuali cartoni animati. Tra le diverse piattaforme OTT avete solo l’imbarazzo della scelta tra ubriacarvi di qualche serie (il cosiddetto “binge watching” facendo bene attenzione a non abusare, oppure vagare tra i generi e titoli del grande cinema di vostro gradimento. Da osservare che esiste pure il fenomeno della “confusione per eccesso di offerta”. Nel senso che quando vi trovate con il telecomando in mano l’algoritmo ha già scelto per voi ed è facile che vi venga proposto ciò che l’intelligenza artificiale della piattaforma ha già selezionato in relazione ai vostri gusti e preferenze. A quel punto, se eravate partiti con le buone intenzioni di cercare un film o una serie in particolare, è molto probabile che verrete dirottati da una nuova proposta … fintanto che non cadrete nelle braccia di Morfeo, mollemente adagiati sul comodo divano. Comunque, su queste pagine ne abbiamo scritto più volte: da non perdere l’ultima stagione de La casa di Carta su Netflix. Se poi volete scegliere altri titoli e se non lo avete già visto suggeriamo The Irishman di Martin Scorsese oppure il thriller The Unforgivable, con Sandra Bollock da pochi giorni in distribuzione. Non può mancare un omaggio a Massimo Troisi con Pensavo fosse amore… invece era un calesse come pure il ritorno ad un classico Harry Potter semprein grado di accontentare tutta la famiglia. E se ancora tutto questo non fosse sufficiente avete sempre la carta di riserva di Youtube, dove tra un tutorial su come riparare la lavatrice o una videoclip della vostra banda rock troverete certamente qualcosa in grado di farvi passare serenamente le festività.

Buon cinema e buona televisione!