Si occupa di uffici stampa e organizzazione di eventi. Come consulente di Burson Marsteller ha curato i rapporti con la stampa nazionale per la privatizzazione dellì’INA. Ha collaborato alla campagna di stampa per il lancio di “Classe A” Mercedes e a quella per le auto elettriche della Rernault. E’ stata capo ufficio stampa di Assonime, associazione tra le Società Italiane per Azioni e di Assoenergie future. Ha curato inoltre l’ufficio stampa di Dicofarm, alimenti per neonati, e del più importante produttore di riso vialone nano, Ferron.