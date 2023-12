Fiera dei Fondi 2023: La Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino a fianco delle PMI per il mercato dei capitali

L’evento organizzato con AIFI e Borsa Italiana- Gruppo Euronext mira a far conoscere alle imprese le opportunità di crescita offerte dalla finanza straordinaria

Si è svolta l’edizione 2023 della “Fiera dei Fondi: La finanza straordinaria per crescere“, organizzata dalla Piccola Industria dell’Unione Industriali Torino. Un evento che ha attratto più di 200 partecipanti, inclusi imprenditori e manager delle aziende associate provenienti da vari settori merceologici.

Far conoscere la finanza straordinaria

L’obiettivo dell’evento era fornire alle Pmi un’opportunità di conoscere la finanza straordinaria e di incontrare personalmente gli operatori del settore per approfondire la possibilità di ricorrere al mercato dei capitali sia di debito, sia di equity quale leva a sostegno dei propri progetti di crescita e sviluppo anche attraverso operazioni per vie esterne, come acquisizioni e fusioni.

Sostegno di Aifi e di Borsa Italiana

La giornata ha beneficiato della collaborazione con AIFI (Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt) e Borsa Italiana, inclusa nel Gruppo Euronext, con il sostegno finanziario della Camera di Commercio di Torino.

Il panel dei relatori è stato di grande rilievo, con i saluti di Giorgio Marsiaj e Innocenzo Cipolletta, rispettivamente Presidente dell’Unione Industriali Torino e Presidente AIFI.

Filippo Sertorio, Presidente di Piccola Industria e Vicepresidente dell’Unione Industriali, ha aperto i lavori, introdotti da Manuele Musso, Vicepresidente di Piccola Industria e dell’Unione Industriali. Sul podio si sono alternati rappresentanti di AIFI, Borsa Italiana-Gruppo Euronext, Altea Green Power, Aksia Group, ETT, Primo Caredent Group e Riello Investimenti SGR.

La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata a incontri individuali tra le imprese e una decina di importanti operatori di mercato.

Marsiaj, Unione Industriali Torino: “fornire alle imprese un ulteriore efficace strumento per il loro sviluppo”

“Il mercato dei capitali è complementare, e non sostitutivo, e a quello bancario. Come Unione Industriali ci siamo posti l’obiettivo di farne conoscere meglio strumenti e operatori, per fornire alle imprese un ulteriore efficace strumento per il loro sviluppo nel medio-lungo periodo” ha dichiarato Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriali Torino.

“Essere qui oggi come presidente dell’associazione del private capital mi dà modo di parlare al tessuto imprenditoriale del ruolo che i fondi nostri soci possono svolgere per la crescita e la valorizzazione delle imprese. Private equity, venture capital e private debt possono essere degli ottimi compagni per accompagnare le imprese aiutandole nel percorso di consolidamento e internazionalizzazione così da diventare delle eccellenze nel proprio settore e di riferimento” ha commentato Innocenzo Cipolletta, Presidente AIFI.

“L’utilizzo del mercato dei capitali è una delle tappe fondamentali della transizione dimensionale, tema strategico su cui la Piccola Industria sta affiancando le Pmi associate, con attività di formazione e informazione. Proprio la crescita è il tema della nostra prossima assemblea pubblica dell’11 dicembre al Centro Congressi dell’Unione Industriali” il commento di Filippo Sertorio, Presidente di Piccola Industria e Vicepresidente dell’Unione Industriali Torino.