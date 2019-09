Fideuram offre ai clienti il servizio Apple Pay

La private bank del gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione il servizio che tutela sicurezza e privacy: il numero della carta non viene mai memorizzato.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la private bank controllata al 100% da Intesa Sanpaolo e prima in Italia nel suo settore per masse amministrate (con 229,2 miliardi di euro) mette a disposizione dei suoi clienti Apple Pay. Le principali caratteristiche del nuovo servizio sono sicurezza e privacy: quando si utilizza una carta di debito o di credito con Apple Pay, infatti, il numero della carta non viene mai memorizzato, né sul device, né sui server di Apple. Viene invece assegnato un numero identificativo univoco, criptato e archiviato in modo sicuro nell’elemento protetto del proprio dispositivo. Ciascuna transazione è dunque autorizzata con un unico codice di protezione dinamico, che cambia di volta in volta.

“Con la piena disponibilità di Apple Pay – ha commentato Paolo Molesini, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – siamo felici di poter proporre anche alla nostra clientela un sistema digitale di pagamento sicuro, facile e riservato. L’obiettivo della nostra Divisione è offrire un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale completa, in grado di rispondere ad ogni esigenza di una clientela particolarmente sofisticata. Forti delle nostre tradizionali competenze, basate sulla relazione, crediamo anche nelle enormi potenzialità delle nuove tecnologie, per questo selezioniamo e offriamo le soluzioni digitali più innovative a beneficio della clientela che ci ha scelto”.

Apple Pay è inoltre facile da configurare e l’utente continua a mantenere tutti vantaggi e i benefit offerti dalle proprie carte di debito e di credito. I clienti possono pagare con Apple Pay tramite iPhone e Apple Watch in negozi, ristoranti, taxi, distributori automatici e molti altri esercizi. Per acquisti tramite app o sul web via Safari con Apple Pay non occorre compilare lunghi moduli o digitare ripetutamente le informazioni di spedizione, consegna e fatturazione. Ogni acquisto tramite Apple Pay è autenticato tramite riconoscimento facciale o touch con Face ID o Touch ID, o il codice del device.