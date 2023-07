Federica Cappelletti, gestire il calcio femminile nel nome dell’indimenticabile Pablito

E’ un bel segnale quello lanciato dalla vedova di Pablito: anzichè chiudersi in una inconsolabile tristezza per la perdita del marito si è buttata a capofitto nel mondo del calcio diventando la Presidente del calcio femminile professionistco

E’ un bel segnale quello che arriva da Federica Cappelletti, la giornalista e scrittrice vedova di Paolo Rossi, l’indimenticabile Pablito scomparso sorprendentemente alla fine del 2020. Correva il rischio di chiudersi nel suo lutto e in un’inconsolabile tristezza e invece ha raccolto tutte le sue forze e si è buttata a capofitto nel calcio, il mondo di suo marito. Da ieri è diventata Presidente della divisione professionistica del calcio femminile. Non è un compito facile quello che l’attende ma è una donna piena di energie e di voglia di fare. “Con Paolo – ha raccontato – Parlavamo spesso del calcio femminile e delle sue prospettive. Se fosse vivo sarebbe al mio fianco”. Ora proverà a far diventare realtà le idee di Pablito ma la sicurezza e la fiducia in se stessa non le mancano: “Sarò all’altezza” ha promesso. Brava Federica e in bocca al lupo.