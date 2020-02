Fca, fotovoltaico sui tetti di Mirafiori e 100 nuovi assunti

L’azienda ha annunciato l’installazione di unità Solar Power Production con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150 mila metri quadri -I pannelli riforniranno i nuovi modelli elettrici –

Fca punta sulla sostenibilità e annuncia una serie di progetti da attuare nel polo di Torino. La società installerà nello stabilimento di Mirafiori unità Solar Power Production con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150 mila metri quadrati (120mila metri quadrati più altri 30mila a copertura di 1.750 parcheggi). A regime l’impianto sarà in grado di produrre 15 MW di elettricità, riducendo le emissioni per oltre 5.000 tons di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nell’impianto. Il sistema entrerà in funzione a giugno, nello stesso mese in cui usciranno dalle linee le prime 500 elettriche, e impegnerà 100 nuovi assunti con profili specializzati.

L’annuncio segue quello riguardante lo sviluppo, in collaborazione con Terna, di un polo Vehicle to Grid creato con lo scopo di connettere una flotta di 700 autovetture elettriche, mettendo a disposizione alla rete una potenza di 25 Megawatt per servizi di bilanciamento energetico. Progetti importanti che contribuiscono alla transizione energetica in atto nel Paese. Solo grazie a piani di questo tipo, che prevedono l’installazione di pannelli sui tetti degli impianti privati senza occupare ulteriore suolo, l’Italia riuscirà a centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile posti in sede europea.

Tornando al piano, l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dell’impianto di Mirafiori sarà effettuata in partnership con Edison mentre quello dei parcheggi sarà realizzato in cooperazione con ENGIE.

“In particolare, per la copertura dei pannelli fotovoltaici realizzata da Edison saranno interessate le storiche Officine 64, 71 e 72, l’Assembly Center delle Carrozzerie e l’RG Center nei pressi della pista di prova di Mirafiori. Per quanto riguarda Engie, il progetto prevede la realizzazione di pensiline fotovoltaiche sul parcheggio Vehicle to Grid in corso di realizzazione a Mirafiori e consentiranno a Fca di approvvigionarsi di energia verde prodotta nell’impianto e di avere importanti benefici sul fronte della sostenibilità”, spiega Fca in una nota.

Nel polo di Torino saranno infine installate 850 colonnine. 750 punti di ricarica saranno destinati ai parcheggi dipendenti.

I nuovi progetti di sostenibilità, spiega la società, “andranno ad inserirsi nel piano investimenti di prodotto che stanno procedendo”, tra cui il completamento delle linee di produzione della Fiat 500 BEV e la realizzazione delle prime vetture pre-Serie, l’avvio della produzione della Maserati Ghibli, il restyling di Maserati Quattroporte e Levante, gli investimenti per le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio.

Nel frattempo, per rispondere alle esigenze generate dal lancio dei nuovi prodotti, Fca ha avviato l’assunzione di un centinaio di risorse con profili specialisti. Complessivamente gli investimenti di Fca sul polo torinese dovrebbero arrivare a 2 miliardi di euro.

“I nuovi progetti nell’area della sostenibilità che sono stati annunciati oggi e i traguardi operativi fino ad ora raggiunti – commenta Pietro Gorlier, coo della Regione EMEA di Fiat Chrysler Automobiles – sono la dimostrazione che FCA continua a rafforzare le proprie fondamenta grazie al contributo delle persone che ci lavorano e alle sue eccellenze. Attraverso il lancio dei nuovi prodotti e a questi innovativi progetti per l’elettrificazione, il 2020 sarà un anno estremamente importante per il futuro del Gruppo”.

Un plauso arriva anche dai sindacati. “L’annuncio di oggi da parte di Fca – dicono il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, e il coordinatore automotive, Raffaele Apetino – di spingere sull’acceleratore dell’elettrico a Torino con nuovi investimenti sullo sviluppo della nuova tecnologia e l’assunzione di circa 100 nuovi lavoratori va nella direzione di quanto con Fim Cisl abbiamo sempre sostenuto nel corso di questi anni. I nuovi investimenti sull’Hub Batterie, sulle oltre 800 colonnine che saranno installate proprio nel polo torinese e il progetto Solar Power Production con pannelli fotovoltaici in grado di produrre 15 megawatt sono fondamentali per essere competitivi rispetto alla trasformazione del settore automotive che da oggi in avanti coinvolgerà tutti i player del settore”.

“Dopo la perdita di svariate migliaia di posti di lavoro nel settore auto, messi in evidenza con i dati che abbiamo fornito la scorsa settimana giudichiamo positivamente la decisione di assumere un centinaio di profili specializzati a Mirafiori e il progetto di posizionare pannelli fotovoltaici per la creazione di energia pulita con l’installazione di paline di ricarica”, afferma Edi Lazzi, segretario Fiom-Cgil di Torino.

A Piazza Affari, il titolo Fca guadagna l’1,29% a 12,42 euro.