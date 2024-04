Fastweb lancia le sue offerte luce: canone fisso e energia green

Fastweb entra nel mercato dell’energia elettrica con un’offerta innovativa: canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, energia 100% verde e sconti per i clienti. Ecco le prime offerte di Fastweb Energia

Fastweb espande i suoi orizzonti. La telco entra nel mercato dell’energia elettrica con Fastweb Energia, offrendo energia certificata al 100% da fonti rinnovabili ma soprattutto un canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, facilitando così la certezza dei costi energetici alle famiglie italiane. Una vera e propria rivoluzione del mercato elettrico. E l’obiettivo è ambizioso: si punta “a raggiungere raggiungere i 150 milioni di euro in tre anni di ricavi”, ha spiegato l’amministratore delegato Walter Renna. Niente gas (almeno per ora) “perché dipende solo da fonti fossili e noi abbiamo un approccio green serio”, ha detto l’ad.

Il vantaggio del canone mensile fisso

La grande novità delle nuove offerte luce di Fastweb Energia è la presenza del canone mensile fisso a seconda elle fasce di consumo. L’obiettivo è quello di dare agli utenti “la certezza della spesa per i propri consumi energetici”. Prima di sottoscrivere l’offerta, i consumatori hanno la possibilità di conoscere un prezzo che include tutte le voci, come la spesa per la materia prima, il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le accise e l’IVA. Il prezzo mensile rimane bloccato per 12 mesi dall’attivazione, proteggendo dagli aumenti dei costi. Fastweb fornisce strumenti online per monitorare i consumi giornalieri e prevedere quelli annuali, incluso un tool IA accessibile tramite l’Area Clienti del sito e l’app dell’operatore. L’energia è 100% verde, prodotta da fonti rinnovabili. Fastweb acquisirà energia da vari fornitori, inclusi Eco Trade e AGSM ASPO, per poi rivenderla sotto il proprio marchio.

Le prime offerte di Fastweb energia

Fastweb Energia offre tre profili per i nuovi clienti, basati sui consumi annui, con canoni mensili bloccati per 12 mesi: Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh/anno, Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh/anno, e Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh/anno. Per coloro che sottoscriveranno l’offerta nelle prossime settimane, il canone mensile rimarrà bloccato per 5 anni. Tutte le offerte sono senza vincoli e costi nascosti, senza penali né durata contrattuale minima. Inoltre, i clienti Fastweb attuali ricevono uno sconto di 5 euro sul canone mensile, risparmiando così 60 euro all’anno sulla bolletta.

Fastweb Energia promuove un uso consapevole dell’energia grazie al monitoraggio in tempo reale dei consumi. Anche in caso di superamento dei consumi inclusi nel canone, il prezzo per l’energia addizionale è trasparente e tutto compreso, pari a 0,45 euro per kWh.

Nuovo passo per Fastweb dopo l’acquisizione di Vodafone

L’ingresso di Fastweb nel mercato dell’energia rappresenta un passo significativo, soprattutto alla luce dell’imminente acquisizione per 8 miliardi di eurodi Vodafone da parte di Swisscom, sua società controllante, prevista per il primo quadrimestre del 2025. Questa fusione unirà le infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, insieme alle competenze e agli asset delle due società, dando vita a un nuovo operatore leader nel mercato italiano sia nel settore delle telecomunicazioni che dell’energia, consolidando ulteriormente la posizione di Fastweb nell’industria italiana.