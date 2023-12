Farmaceutica: Roche acquisisce Carmot Therapeutics per 2,7 miliardi di dollari

Acquisito tutto il portafoglio di ricerca e sviluppo dell’azienda statunitense. Carmot sta lavorando innovativi trattamenti per l’obesità

Roche, produttore svizzero di farmaci, ha annunciato un accordo per l’acquisizione della società statunitense Carmot Therapeutics.

Il costo dell’operazione è di 2,7 miliardi di dollari in contanti. Gli azionisti di Carmot potrebbero inoltre ricevere pagamenti supplementari fino a 400 milioni di dollari in base al raggiungimento di specifici traguardi.

Acquisito tutto il portafoglio di Carmot

Alla chiusura dell’accordo, Roche acquisirà l’intero portafoglio di ricerca e sviluppo di Carmot, comprensivo di tutte le risorse cliniche e precliniche. Carmot e i suoi dipendenti si uniranno a Roche come parte della Divisione Farmaceutica della società.

Innovazione nel trattamento dell’obesità

Carmot Therapeutics è nota per il suo portafoglio di ricerca e sviluppo, che include incretine sottocutanee e orali in fase clinica. Questi trattamenti mostrano promettenti potenziali nel trattamento dell’obesità, sia in pazienti diabetici che non diabetici. Inoltre, la società ha diversi programmi preclinici in corso.

“L’obesità è una malattia eterogenea, che contribuisce a molte altre malattie che insieme costituiscono un onere sanitario significativo in tutto il mondo – ha affermato Thomas Schinecker, CEO di Roche – Combinando il portafoglio di Carmot con i programmi della nostra pipeline di prodotti farmaceutici, la nostra esperienza diagnostica e il portafoglio di prodotti per le malattie cardiovascolari e metaboliche, miriamo a migliorare lo standard di cura e ad avere un impatto positivo sulla vita dei pazienti”.