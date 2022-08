Fabrizio Plessi al Festival delle Arti di Todi (PG) con una fontana digitale che rimarrà esposta fino al 25 settembre

Dal 26 agosto al 25 settembre 2022, il Festival delle Arti di Todi (PG) ospita Fabrizio Plessi, il pioniere della video arte italiana

l programma espositivo del Festival delle Arti di Todi si apre venerdì 26 agosto, con l’inaugurazione, in Piazza del Popolo a Todi, dell’opera monumentale “Todi Today” di Fabrizio Plessi. Inoltre al Festival, saranno presenti anche altri artisti di eccellenza, installazioni permanenti e un museo a cielo aperto di arte contemporanea.

Si tratta di un monolite elettronico bifacciale che si accenderà ogni sera, una scultura alta 12 metri in cui scorre acqua digitale – uno degli elementi che contraddistinguono le opere di Fabrizio Plessi – che si solleva dal basso per raggiungere il culmine della colonna e poi ricadere, ricominciando senza sosta il suo ciclo di ascesa e caduta. L’opera, si ricollega alla verticalità delle torri di Todi, alle Colonne di Beverly Pepper e alle Steli di Arnaldo Pomodoro, installate negli anni passati in occasione del Festival delle Arti.

Inoltre, sabato 27 agosto sarà inaugurata alla Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo, la personale di Fabrizio Plessi, Progetti dal mondo



Fabrizio Plessi, Todi Today, 2022 (render)

“Secret Water, Todi Today e Progetti del mondo – ricorda il curatore Marco Tonelli – è un’unica grande mostra di Fabrizio Plessi suddivisa in tre luoghi differenti di una stessa città, in un avveniristico e visionario dialogo tra storia e contemporaneità, flussi elettronici e pietre, scenari dal mondo e identità culturali”.



Fabrizio Plessi, Secret Water, 2022 (render)

“Il 26 agosto – sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano – alle Cisterne romane saranno inaugurate quattro sculture realizzate appositamente per lo spazio sotterraneo, oggetto di un importante intervento di ampliamento e di riqualificazione, che rimarranno in permanenza, diventando parte del patrimonio culturale della città”.

Durante il Festival è in programma una serie di visite guidate e di laboratori gratuite per famiglie

Per questa occasione, ci sarà l’Urban Art Tour (sabato 27 agosto e sabato 3 settembre), in cui guide esperte accompagneranno i partecipanti in un viaggio urbano alla scoperta dell’arte contemporanea, partendo dal Parco di Beverly Pepper per giungere nel centro di Todi per ammirare le installazioni di Fabrizio Plessi. O come il Kids Art Day (domenica 28 agosto e domenica 4 settembre) che si terrà nel Parco di Beverly Pepper.