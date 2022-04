Fabergè: l’uovo gioiello degli zar che conquistò tutto il mondo, la sua storia

La storia dell’uovo di Fabergè nasce nella Russia ortodossa. Ed è nel 1885 che segna il ventesimo anniversario dello zar Alessandro III e della zarina Maria Fedorovna, e lo zar, per l’occasione, ha bisogno di un dono eccezionale per sua moglie. Quindi effettua un ordine con un giovane gioielliere, Peter Carl Fabergè. La mattina di Pasqua, Fabergé consegna al palazzo quello che sembra essere un semplice uovo smaltato. Ma per la gioia dell’imperatrice, dentro c’è un tuorlo d’oro; nel tuorlo c’è una gallina d’oro; e nascosto all’interno della gallina c’è una miniatura di diamante della corona reale e un minuscolo uovo di rubino, entrambi ormai perduti nella storia. La gioia di sua moglie è tutto ciò che lo zar ha bisogno di ricompensare Peter Carl Fabergé Fabergé con una commissione per un uovo di Pasqua ogni anno. I requisiti sono semplici: ogni uovo deve essere unico e ognuno deve contenere una sorpresa adatta per l’Imperatrice. Con consumata maestria e spirito inventivo, Fabergé affronta ripetutamente la sfida, traendo ispirazione dalle vite dorate dello zar e della zarina.

La sua storia

Peter Carl Faberge nacque a San Pietroburgo nel 1846, figlio del gioielliere Gustav e della moglie danese Charlotte Jungstedt. Lì andò alla scuola privata tedesca St. Anna. Nel 1860 la famiglia si trasferì a Dresda, dove Peter Carl Faberge frequentò la scuola commerciale. Dopo la laurea, il quattordicenne ha iniziato un lungo viaggio di studio, nel corso del quale ha completato la formazione come gioielliere presso la casa di Friedman a Francoforte sul Meno.

Nel 1864 Peter Carl Faberge tornò nella sua città natale come artigiano completamente formato e si unì all’attività di gioielleria di suo padre, di cui assunse la direzione nel 1872. Quello fu l’inizio dell’inarrestabile ascesa della manifattura di gioielli Fabergè alla fama mondiale. Peter e suo fratello Agathon, nato nel 1862, affascinarono i visitatori dell’Esposizione panrussa a Mosca nel 1882. Per il suo lavoro, Peter Carl Faberge ricevette la medaglia d’oro. Solo tre anni dopo, lo zar Alessandro III lo nominò Fornitore di corte. L’impulso per questo grande onore fu la creazione del primo dei leggendari uova di Pasqua Imperiali quello stesso anno.

La reputazione di Peter Carl Faberge non si è fermata ai confini della Russia. Nel 1897 le case reali di Svezia e Norvegia lo nominarono orafo di corte. Nel 1900, per volere dello zar Nicola II, rappresentò l’artigianato russo all’Esposizione Universale di Parigi. Il successo è stato travolgente. Per le sue repliche in miniatura dei gioielli della corona zarista, ricevette la medaglia d’oro e fu inserito nella Legion d’Onore. Peter Carl Faberge raggiunse l’apice della sua fama quando lo zar Nicola II lo nominò Orafo di corte nel 1910. Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914, la richiesta di gioielli preziosi e oggetti d’arte diminuì drasticamente. Nel 1917 Peter Carl Faberge vendette le sue quote dell’azienda ai suoi dipendenti e fuggì dal caos della Rivoluzione d’Ottobre passando per Riga e Berlino a Wiesbaden. Morì nel 1920 a Losanna, in Svizzera. Le sue spoglie mortali furono trasferite a Cannes per riposare accanto a quelle di sua moglie Augusta.

Come fornitore di corte degli ultimi due zar russi, Peter Carl Faberge ha ricevuto il grande onore di utilizzare lo stemma di famiglia dei Romanov – la famosa doppia aquila – nel logo della sua azienda. Questa era l’espressione visibile di uno sviluppo iniziato nel 1882 all’Esposizione panrussa di Mosca. L’allora moglie dello zar, Maria Feodorovna aveva acquistato un paio di gemelli da Fabergè per suo marito, lo zar Alessandro III. Da quel momento in poi, i clienti di questa impresa familiare furono ricchi e nobili. L’azienda è stata fondata nel 1842 dal padre di Peter Carl, il gioielliere Gustav Faberge. Tuttavia, solo dopo che Peter Carl si unì all’azienda, riuscì a raggiungere l’apice dell’arte europea. Nel 1869 vendette i primi pezzi all’Ermitage di San Pietroburgo. Nel 1885 vinse la medaglia d’oro in una mostra a Norimberga per le sue repliche dell’antico tesoro scita di Kerch. Lo stesso anno lo zar Alessandro III gli diede l’ordine di produrre il primo uovo di Pasqua imperiale. Il risultato – l’uovo di gallina – fu accolto con tale entusiasmo dal sovrano, venerato come divino, che da allora in poi rinnovò l’ordine per un uovo di Pasqua ogni anno. Alla festa di Pasqua ortodossa russa, li ha dati a sua moglie. Dal 1895 al 1916, il suo successore, Nicola II, ha dato due uova di Pasqua ogni anno, uno a sua moglie e uno a sua madre. Nel 1896 produsse tutti i doni per le cerimonie di incoronazione per il giovane zar Nicola II. L’apertura della prima filiale a Mosca un anno dopo iniziò uno sviluppo che si sarebbe concluso con Fabergè come la più grande azienda in Russia con 500 dipendenti e filiali a Odessa (1890), Kiev (1900) e Londra (1903). Il trasferimento nella nuova sede in Bolshaya-Morskaya 24 a San Pietroburgo al costo di mezzo milione di rubli fu un’espressione visibile dell’ascesa della dinastia. In tutto sono stati prodotti nei vari laboratori più di 150.000 gioielli e oggetti d’arte, tutti unici.

Nel 1914, però, la stella della manifattura di gioielli iniziò a svanire. Molti degli artigiani furono arruolati nel servizio militare. Lo zar ordinò a Peter Carl Faberge di produrre bombe a mano e bossoli. Nel 1918 i bolscevichi nazionalizzarono l’azienda. Nel 1924 i figli di Peter Carl, Eugène e Alexander, fondarono l’azienda “Fabergè & Cie” nel vano tentativo di far rivivere la sbiadita reputazione dell’azienda. Tuttavia, il vuoto lasciato dal padre, morto quattro anni prima, era troppo grande. Nel 1951 il nome dell’azienda è stato trasferito a Fabergè Inc. Nel 1989, il suo successore legale, Fabergè Co., New York, ha nominato il gioielliere di Pforzheim Victor Mayer come maestro esclusivo mondiale di Fabergè e lo ha autorizzato a commercializzare le preziose opere d’arte attraverso i membri del Collegium Fabergè.

UOVO GIOIELLO DI COLORE VARI MONTATO ORO E SMALTATO SU ZOCCOLO, INCORPORANTE OROLOGIO E AUTOMAZIONE DI KARL FABERGÉ, WORKMASTER MICHAEL PERCHIN, ST. PIETROBURGO, DATATO 1902 – Christie’s

Sul mercato non è facile trovare oggetti originali di Fabergè ma può capitare, è successo che nel 2013, un commerciante di rottami metallici del Midwest americano ha acquistato un uovo d’oro per $ 14.000, con l’intenzione di fonderlo e venderlo con un profitto di poche centinaia di dollari. Ma nessuno avrebbe accettato la sua offerta: si pensava che avesse pagato troppo per l’uovo, l’orologio da donna e i gioielli che conteneva. Così si rivolse a Internet e presto si rese conto di essere incappato nel Terzo uovo Imperiale di Fabergé, dono dello zar Alessandro III alla moglie Maria nella Pasqua del 1887. Grazie a un collezionista anonimo, le poche centinaia di dollari di profitto del rottamaio trasformato in una quota di $ 33.000.000 segnalati.