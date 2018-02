Export, volano i distretti industriali lombardi

MONITOR DEI DISTRETTI DI INTESA SANPAOLO – Il dato trimestrale, +6,8%, è di circa due punti al di sopra della media distrettuale nazionale – Crescono in particolare le esportazioni verso nuovi mercati, che rappresentano un terzo delle vendite dei distretti produttivi della Lombardia – Brillano soprattutto i distretti del legno, della meccanica, delle macchine per la concia, rubinetti

Si conferma positiva la performance di export dei distretti tradizionali lombardi nel terzo trimestre del 2017. La crescita tendenziale ammonta al 6,8% a valori correnti, circa due punti al di sopra della media distrettuale nazionale. In termini cumulativi (periodo gennaio-settembre 2017), l’incremento di export è pari al 6,1%. I buoni risultati derivano da un forte traino dei mercati maturi, +6,7% nel terzo trimestre. In ordine di rilevanza del contributo alla crescita dell’export lombardo, spiccano Germania (dove le vendite sono cresciute dell’11,3% tra luglio e settembre 2017), Francia (+6,7%), Stati Uniti (+12,1%) e Spagna (+6,5%).

In crescita sostenuta anche le esportazioni destinate ai nuovi mercati (+6,8%, sempre nel terzo trimestre), che dell’aggregato distrettuale lombardo. I contributi più importanti sono giunti da Cina (dove l’export lombardo è cresciuto del 23,1%), Federazione russa (+15,5%), Romania (+18,4%), Turchia (+11,2%), Repubblica ceca (+5,6%), Ungheria (+9%), India (+9,7%).

La performance positiva si presenta diffusa a livello territoriale e di specializzazione settoriale, andando a toccare 16 distretti fra i 23 di matrice tradizionale qui analizzati. Nella parte alta della classifica trimestrale rientrano: un distretto del legno (Legno di Casalasco-Viadanese +20,6%), otto distretti della metalmeccanica (Metalli di Brescia +17,8%, Metalmeccanica di Lecco +14,3%, Macchine per la concia della pelle di Vigevano +13%, Metalmeccanico del Basso Mantovano +10,6%, Meccanica strumentale di Bergamo +9,3%, Lavorazione dei metalli Valle dell’Arno +6,3%, Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane +4,4%, Meccanica strumentale del Bresciano +3,9%), quattro distretti dell’alimentare (Carni e salumi di Cremona e Mantova +19,2%, Lattiero-caseario lombardo +14%, Vini e distillati del Bresciano +9,1%, Riso di Pavia +5,1%), due distretti del tessile-abbigliamento (Abbigliamento-tessile gallaratese +3%, Tessile-abbigliamento della Val Seriana +1,9%) e un distretto della gomma (Gomma del Sebino bergamasco +14,9%).

Anche le esportazioni dei poli tecnologici lombardi si sono mostrate in crescita nel terzo trimestre 2017, nell’ordine di un +10,3% a valori correnti, per un incremento complessivo del 19,2% nei primi nove mesi dell’anno. L’evoluzione positiva delle vendite estere ha riguardato tre poli su quattro, con intensità differenti. In testa il Polo farmaceutico lombardo (+18,4% nel trimestre luglio-settembre), seguito da Biomedicale di Milano (+10,8%) e Polo Ict di Milano (+4,5%).

