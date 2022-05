Export Italiano, la bella sorpresa di inizio 2022 arriva dal Medioriente: boom in Giordania, Iraq e Palestina

A gennaio in Giordania, Iraq e Territori Palestinesi i prodotti italiani hanno registrato ritmi elevati di crescita – In particolare, si segnalano macchine e congegni meccanici

La ripresa di inizio anno ha portato effetti positivi per l’export Made in Italy in Medio-Oriente, in particolare in Giordania, Iraq e Territori Palestinesi, dove i prodotti del Belpaese sono sempre più apprezzati e richiesti e continuano a crescere a ritmi elevati.

Giordania

Secondo i dati di EuroStat, le vendite in Giordania hanno registrato un ammontare di 32,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 27,1 milioni dello stesso mese del 2021 (+19,15%). Tra le principali categorie merceologiche si segnalano gioielli e metalli preziosi, che hanno registrato vendite per 7,7 milioni con un aumento del +50,7. A seguire, macchine, apparecchi e congegni meccanici con 4,5 milioni; apparecchi e materiale elettrico con 1,8 milioni (+54,4%); strumenti e apparecchi medico-chirurgici con vendite pari a 1,5 milioni (+99,4%); prodotti chimici organici per 1,1 milioni (+23%).

Anche altri comparti italiani hanno evidenziato aumenti nello stesso periodo, rilevando tendenze interessanti nei gusti e nelle preferenze di acquisto di consumatori e importatori locali: cacao e relative preparazioni, in particolare cioccolata, per un valore export pari a 1,1 milioni (+80,2%); vetture e automobili, in particolare trattori, con vendite pari a 1 milioni (+626,9%); prodotti a base di farina, come paste alimentari, per un valore di 0,7 milioni (+52,5%); lavori di ghisa, ferro e acciaio pari a 0,7 milioni (+54,6%); articoli di ferramenta e serrature da 0,7 milioni (+64,2%).

Iraq

Lo scorso gennaio l’Italia ha inoltre registrato vendite verso l’Iraq per un ammontare di 39,8 milioni, in aumento rispetto ai 28,8 milioni di dodici mesi prima (+37,9%). I principali prodotti interessati sono macchine, apparecchi e congegni meccanici con 20,1 milioni di vendite, in aumento del +37,3%; lavori di ghisa ferro e acciaio con un valore dell’export pari a 3,4 milioni (+79,8%); apparecchi e materiale elettrico con 3,2 milioni (+54%); mobili per 37,4 milioni (+22,4%); strumenti ed apparecchi medico-chirurgici per 2,2 milioni (+149,4%). Inoltre, risultati interessanti sono stati ottenuti da lavori di pietra, in particolare granito e marmo/travertino a 0,6 milioni (+131,1%), attrezzature sportive da 0,3 milioni (+614,5%), bevande alcoliche/non alcoliche per un valore pari a 0,3 milioni (+225,1%).

Territori palestinesi

Nei Territori Palestinesi l’Italia ha registrato vendite per un ammontare di 2,4 milioni, +57,4% rispetto allo stesso mese 2021. Spiccano i prodotti di panetteria e pasticceria con 0,7 milioni (+60%); cacao e sue preparazioni, in particolare cioccolata, a 0,7 milioni (+95,1%); macchine, apparecchi e congegni meccanici da 0,3 milioni (+208,1%); articoli di ferramenta/serrature con 0,15 milioni di vendite e infine prodotti ceramici (+305,1%) da 0,14 milioni.