Exor, lusso e mobilità sostenibile nel futuro della società

Exor Seeds investirà in Salute, Fintech e mobilità – Elkan: “Cina, digitale e sostenibilità tre fattori di estrema importanza” – Ok a bilancio, dividendo e buyback

Mobilità sostenibile, lusso, ma anche digitale, sanità e fintech. Queste le direttrici indicate dal presidente John Elkann nel corso dell’assemblea dei soci di Exor, riunitasi virtualmente oggi. Gli azionisti hanno approvato il bilancio 2020 e hanno dato via libera alla distribuzione di un dividendo pari a 43 centesimi per azione, per un importo massimo di circa 100 milioni di euro. Ok anche a un programma di riacquisto azioni proprie per 500 milioni di euro oltre alla possibilità da parte del cda di eliminare le azioni proprie detenute.

Novità anche nella composizione del board di Exor. Entra a far parte del cda, come consigliere non esecutivo, Ajay Banga, presidente esecutivo del cda di Mastercard. Lascia, invece, Antonio Horta-Osorio, che entrerà nel cda della controllata PartnerRe.

Questo il presente di Exor, mentre per quanto riguarda il futuro, John Elkann sembra avere le idee chiare. “Il settore salute, insieme al fintech e alla mobilità, sono quelli su cui il team di Exor Seeds concentrerà molto probabilmente il suo lavoro nei prossimi mesi”, ha annunciato Elkann. Nel 2020, ha continuato, “abbiamo effettuato numerosi investimenti in società ‘early stage’, portando dunque a 40 il numero di Seeds (semi) che abbiamo piantato. Sono società che si stanno sviluppando rapidamente e che hanno il potenziale per diventare ognuna leader del suo mercato”. Inoltre, ha aggiunto, “tra i nuovi investimenti effettuati nel primo trimestre del 2021, meritano di essere citati Casavo, che in appena 4 anni di attività è diventata il leader europeo dell’instant buying immobiliare e Alan, la App del settore salute che offre servizi economici e personalizzati per la cura delle persone, per il pagamento delle prestazioni”.

Occhi puntati anche sul lusso, dopo gli investimenti realizzati su Shang Xia e Christian Louboutin. “tre fattori saranno di estrema importanza: la Cina, il digitale e la sostenibilità”, ha indicato il presidente di Exor, sottolineando che la società guarderà soprattutto alla “capacità di cogliere le opportunità legate alla Cina, perché dai consumatori cinesi dipenderà circa il 50% degli acquisti di beni di lusso nel 2025”. Importante sarà anche la “trasformazione digitale, che consentirà ai brand di restare in stretto contatto con i loro clienti, soprattutto i più giovani, sempre più inclini a acquistare direttamente dai loro dispositivi” e, infine, ci sarà particolare “attenzione alla sostenibilità, un tema di crescente importanza per le aziende che vogliono essere davvero grandi e capaci di prendere in considerazione le esigenze di tutti gli stakeholders”. Elkann ha inoltre annunciato di aver proposto al board un nuovo comitato Esg: “Abbiamo lavorato per definire con attenzione il nostro approccio Esg (Environment, Social and Governance), che rientra nell’ambito delle nostre responsabilità”.

Passando in rassegna le società del gruppo il presidente ha definito incoraggianti i risultati ottenuti da Stellantis nel primo trimestre del 2021. “Il cammino di Stellantis prosegue con un evento importante: l’Electification Day che si terrà nel mese di luglio segnerà un momento fondamentale nella costruzione del suo futuro, con un ruolo da protagonista della mobilità sostenibile”, ha continuato.

Su Ferrari “il futuro si annuncia ricco di sfide emozionanti e di straordinarie opportunità da cogliere”, ha affermato il manager. “Il tema della mobilità sostenibile è divenuto centrale anche per Ferrari, che ha appena intrapreso il suo percorso di elettrificazione, e che soprattutto si sta preparando a svelare il suo primo modello completamente elettrico nel 2025″. Nessuna novità sul nuovo ad a dieci mesi dall’addio di Camilleri.

Per quanto riguarda Cnh Industrial, Elkann ha lodato i risultati conseguiti nel 2020, anno in cui è migliorata “la redditività di tutti i segmenti industriali. Entra dunque più forte nel 2021, sotto la guida nel nuovo amministratore delegato Scott Wine al quale ho dato il benvenuto a gennaio”.

“Scott sta lavorando per realizzare il piano strategico che era stato presentato nel capital market day del 2019: la separazione delle attività, che porterà alla creazione di due player di rilievo mondiale nel mercati on e off highway”, ha spiegato Elkann, riferendosi alla scissione di Cnh nei due business dei camion, da una parte, e delle macchine agricole e per il movimento terra, dall’altra.Nel frattempo, a Piazza Affari il titolo Cnh realizza una delle migliori performance di giornata, registrando un rialzo del 3,36%. Segue a ruota Stellantis (+3%), mentre Exor guadagna l’1,32%. Piatta Ferrari, +1,1% per la Juventus nel giorno dell’accordo con Allegri, che tornerà dopo due anni a sedersi sulla panchina bianconera.