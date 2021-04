Ex Ilva, tragedia sfiorata: esplosione ma nessun ferito

Nuovo episodio alla Colata continua 2 dell’Acciaieria 2 – Operai illesi e accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto

Un’esplosione nelle prime ore di lunedì 5 aprile, poi l’incendio: così si è aperto il giorno di Pasquetta nell’ex Ilva di Taranto,. Fortunatamente, non ci sono feriti e nessuno degli operai al lavoro nell’Acciaieria 2 alla Colata continua 2 è rimasto ferito. Il sindacato Usb Taranto che ha diffuso la notizia parla di “tragedia sfiorata” e precisa che sono “salvi per miracolo tutti gli operatori presenti sulla linea”.

“A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa ed è nettamente peggiorata con la gestione Ami-Morselli. Oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime”, scrive in una nota Francesco Rizzo del sindacato Usb Taranto.

NON SE NE PUO’ PIU’, GRAVE RISCHIO PER SALUTE E SICUREZZA

“Non se ne può più – prosegue -. Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ‘Svegliati Amore Mio’, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini”.

ARCELOR MITTAL: “EVENTO GESTITO IN SICUREZZA”

Arcelor Mittal Italia precisa a sua volta che “nessuna interruzione del ciclo produttivo, né danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi. Gli addetti e il sistema hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell’Acciaieria 2”.

Si tratta ora di capire meglio cosa sia accaduto ed accertamenti sono in corso. La paniera, a cui accenna l’azienda, è un grande contenitore adibito al trasporto dell’acciaio. Qualcosa ha provocato prima l’esplosione e poi il fumo documentato su Facebook dal sindacato di base.