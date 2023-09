Evergrande crolla ancora in Borsa: piano di ristrutturazione bloccato, mercati in allerta

Le azioni di Evergrande sono crollate del 22% a Hong Kong dopo che il gruppo ha fatto sapere di non poter emettere nuovi bond a causa di un’indagine sulla controllata Hengda

Evergrande traballa sempre di più e spaventa i mercati. Le azioni del colosso immobiliare cinese, che ad oggi ha ancora oltre 300 miliardi di passività, sono crollate del 22% alla Borsa di Hong Kong dopo che la società ha annunciato di non essere in grado di emettere nuovi bond a causa di un’indagine in corso su una delle sue controllate, Hengda Real Estate Group. Uno stop che pone a rischio il piano di ristrutturazione annunciato a marzo e fondamentale per la stessa sopravvivenza di Evergrande.

Evergrande e l’indagine su Hengda

A pesare sulle azioni del gruppo immobiliare ha contribuito la sua decisione di annullare una riunione in programma con i creditori ed esternato difficoltà per la controllata Hengda, nell’ambito del suo piano di ristrutturazione del debito di cui fa parte anche l’emissione di nuovi bond.

“In considerazione del fatto che Hengda Real Estate Group, una delle principali filiali della società, è oggetto di indagine, il gruppo non è in grado di soddisfare i requisiti per l’emissione di nuove obbligazioni nelle circostanze attuali”, ha dichiarato Evergrande in una dichiarazione rilasciata ieri sera.

Ad agosto, Hengda Real Estate ha dichiarato di essere stata indagata dall’autorità cinese di regolamentazione dei titoli per sospetta violazione della normativa sulla divulgazione di informazioni. Alla fine di luglio, i debiti non pagati di Hengda Real Estate ammontavano circa 277,5 miliardi di yuan, con 1.931 le cause legali pendenti.

Evergrande: “Il piano di ristrutturazione è bloccato”

“Il piano di ristrutturazione del debito è ora bloccato e non può andare oltre” – ha commentato a Reuters Steven Leung, direttore delle vendite di UOB Kay Hian a Hong Kong -. “Anche altre opzioni, come la conversione del debito in azioni di altre società controllate quotate, non sono ritenute praticabili al momento”.

“La preoccupazione per la salute finanziaria dei gruppi immobiliari annebbia ancora il settore, soprattutto le società più piccole con un elevato livello di indebitamento, ma pochissimi progetti immobiliari a portata di mano”, ha detto Leung.

In questo contesto occorre ricordare che la settimana scorsa la polizia ha arrestato alcuni dipendenti della divisione finanziaria Evergrande Wealth Management, facendo crollare anche in quel caso le azioni del gruppo e aumentando la pressione sui piani di ristrutturazione del gruppo di Shenzhen.

All’inizio del mese, Evergrande ha fatto sapere di aver posticipato la decisione sulla ristrutturazione del debito offshore a ottobre per consentire ai detentori del suo debito più tempo per considerare la sua proposta. Evergrande ha bisogno dell’ok di oltre il 75% dei creditori di ciascuna classe per approvare il piano, che offre a chi detiene diritti un paniere di opzioni per scambiare il debito con nuove obbligazioni e strumenti legati alle azioni garantiti dalle sue azioni e da quelle dei titoli delle sue controllate quotate a Hong Kong.