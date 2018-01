Eurogruppo, al via la presidenza Centeno

Il ministro delle finanze portoghese sarà in carica per due anni e mezzo. “Scelta saggia la sua elezione” secondo Juncker. Parole di sostegno anche dal predecessore Dijsselboelm

Mario Centeno è da oggi, 12 gennaio, ufficialmente in funzione come presidente dell’Eurogruppo. Il ministro delle finanze portoghesi andrà a sostituire l’olandese Jeroen Dijsselbloem

Il mandato di Centeno è di due anni e mezzo rinnovabili. che venne nominato a quella carica per la prima volta nel 2013. Il mandato e’ di due anni e mezzo rinnovabili. “Abbiamo una opportunità unica per approfondire l’unione monetaria tendendo la nostra moneta comune più resiliente contro le crisi future: la nostra responsabilità è assicurare le realizzazione degli impegni assunti e rispettare le aspettative dei cittadini: non risparmierò sforzi per ottenere il consenso necessario”, ha dichiarato Centeno.

“Tanto è stato fatto, in questi anni di crisi, ora dobbiamo affrontare il futuro” ha sottolineato il portoghese, insistendo sulla necessità di completare grandi cantieri come l’unione bancaria, il mercato di capitali, le politiche fiscali. “Rispondere alle aspettative dei cittadini è più che mai cruciale”. “Bisogna spingere per le riforme e la modernizzazione”, ha detto, da parte, sua Jeroen Dijsselboelm, rendendo omaggio al successore. Centeno è atteso nel pomeriggio all’Eliseo per un incontro con il presidente Emmanuel Macron.