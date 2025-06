Eurmoda: Aurora Growh Capital diventa azionista al 50%. Mcp e gli altri attuali azionisti rimangono soci

Eurmoda produce accessori metallici per articoli di pelletteria. Nel 2024 ha registrato circa 60 milioni di euro di ricavi e circa 10 milioni di Ebitda, con un margine del 18%

Aurora Growth Capital ha firmato un accordo vincolante per acquisire circa il 50% di Eurmoda spa attraverso l’acquisto di quote dagli attuali soci e un aumento di capitale dedicato per finanziare acquisizioni di altri operatori. Mcp-Mindful capital partners con il 27%, Marco Vecellio (fondatore e ceo) e Auro Macuz rimangono azionisti, mentre altri azionisti di minoranza escono completamente dalla compagine societaria. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine di luglio 2025.

Eurmoda produce accessori metallici applicati principalmente ad articoli di pelletteria, come borse e cinture, che rappresentano circa il 90% dei ricavi. Il gruppo, nato nel 2019 per opera di Mindful Capital Partners, società indipendente di private equity, con l’obbiettivo di creare una piattaforma di eccellenze nel comparto degli accessori moda di alta gamma ha acquisito la società veneta Eurmoda, fondata nel 1986 “con la volontà di unire sinergicamente le competenze di aziende produttrici di accessori per l’alta moda a competenze meccaniche e tecnologiche derivanti dall’occhialeria nel distretto del Bellunese e dall’oreficeria in quello del Vicentino”, si legge in una nota.

Con le acquisizioni di Alce srl a Valsamoggia, di Abc Morini srl a Scandicci e di Macuz srl, storica azienda fiorentina attiva nella produzione di accessori metallici, l’azienda “è riuscita a consolidare rapporti con i maggiori brand del lusso ed è oggi attiva in Veneto, Emilia-Romagna e Toscana sotto la guida del ceo Marco Vecellio, che rimarrà alla guida operativa del gruppo”, prosegue la nota.

Nel 2024 il Gruppo Eurmoda ha registrato circa 60 milioni di euro di ricavi e circa 10 milioni di euro di Ebitda, con un margine del 18%. I dipendenti sono attualmente circa 360. Il piano di crescita prevede un doppio percorso: crescita organica, volta ad attrarre nuovi clienti e approfondire le relazioni con quelli esistenti attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotti; operazioni di M&A su una serie di target già individuati, finanziate dall’aumento di capitale sottoscritto da Aurora.

Che cosa fanno Aurora Growth Capital e MCP-Mindful Capital Partners

Aurora investe in PMI italiane leader di nicchia con alto valore aggiunto e potenziale di crescita. La strategia di investimento si focalizza su cinque settori verticali: made in Italy, healthcare, ambiente e sostenibilità, crescita tecnologica e trasformazione digitale, manifattura industriale specializzata e servizi B2B. Attualmente Aurora detiene 12 società in portafoglio, con un fatturato aggregato di circa 2,6 miliardi di euro. Per maggiori informazioni, visitare il sito di Aurora Growth Capital.

Mindful Capital Partners (MCP) è una società di gestione di fondi di private equity indipendente, specializzata in investimenti del capitale di rischio di piccole e medie aziende con potenziale di crescita nei mercati internazionali. MCP ha sede in Lussemburgo, con uffici a Milano e Shanghai, mentre la copertura dei paesi di lingua tedesca è assicurata dalla pluriennale esperienza con un advisor locale. La presenza integrata del team di investimento in differenti geografie permette a MCP di offrire alle aziende partecipate un supporto decisivo nello sviluppo di strategie di internazionalizzazione.