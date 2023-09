Eurizon e Fideuram: a Milano la tappa italiana del roadshow IIGCC sul cambiamento climatico

L’evento intitolato “From Climate Ambition to Action” si è proposto di coinvolgere gli investitori italiani promuovendo la condivisione di prospettive e conoscenze riguardo al cambiamento climatico

Si è svolta a Milano una tappa del roadshow europeo organizzato da The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), ospitata da Eurizon e Fideuram AM presso la sede del Gruppo Intesa Sanpaolo in Piazza Belgioioso.

L’evento, intitolato “From climate ambition to action,” ha mirato a coinvolgere gli investitori italiani attraverso la condivisione di prospettive e conoscenze sul cambiamento climatico.

Eurizon e Fideuram AM, i primi firmatari in Italia dell’Iniziativa dei Gestori di Asset Net Zero, hanno condiviso la loro esperienza nel definire e perseguire i propri obiettivi.

Net Zero Asset Managers Initiative

L’iniziativa dei Gestori di Asset Net Zero è un gruppo internazionale di gestori di asset impegnati a sostenere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 o prima, in linea con gli sforzi globali per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius; e a sostenere gli investimenti allineati con zero emissioni nette entro il 2050 o prima.

L’iniziativa, lanciata a dicembre 2020, conta a giugno 2023, 315 firmatari che rappresentano oltre 59 trilioni di dollari di attivi gestiti.

Cos’è l’Institutional Investors Group on Climate Change

L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) è un’iniziativa collaborativa composta da investitori istituzionali come fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di asset. Il suo focus principale è affrontare le questioni legate al cambiamento climatico all’interno della comunità degli investitori. L’IIGCC lavora per mobilitare i suoi membri e promuovere pratiche di investimento responsabili che tengano conto del cambiamento climatico.

La collaborazione di Eurizon e Fideuram con IIGCC nell’organizzazione di questo evento sottolinea l’impegno delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo nel promuovere la crescita delle conoscenze nell’industria del risparmio gestito.