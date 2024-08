Estate: freno all’overtourism ? Un’app premia l’ambiente e chi vive in luoghi ameni

Una risposta all’overturism di cui stanno soffrendo molte località italiane. Alla base c’è la ricerca di partner affidabili in località remote

A modo loro fanno fare affari. Di posti affollati e cari per trascorrere le vacanze se ne può fare a meno e se ami la natura e la quiete c’è un sito con la relativa app che ti viene incontro. L’estate non è finita e volendo si può ancora sfuggire al gran circo delle offerte e delle località più à la page. Sempre di turismo, alloggi e ristorazione si tratta, ma siamo all’anti-overtourism. Unexpected Italy sta crescendo, reso popolare anche dal fortunato slogan che accompagna il suo successo: “Arrivi da ospite te ne vai da locale”. Dove? Dove non c’è ressa, dove mangi a prezzi controllati, gusti le cose locali offerte dalla natura e dal territorio. L’app ti mette in contatto con la rete commerciale locale che ti avvicina alle tradizioni del posto. È un sollievo quando si sa che il 70% del turismo italiano occupa si e no l’1% del territorio. Certo è Bella Italia, ma chi pensa a ciò che sopportano i residenti abituali nei luoghi di vacanza? Vero, molti godono degli arrivi e ci guadagnano. Ma se scegli un posto fuori mano alla fine a stare bene sei tu e gli abitanti del posto.

Senza intermediari

Attenzione, non c’è nessuna crociata contro i posti più famosi, sono solo indicazioni, un ecosistema di viaggio per fare vacanze in modo diverso. Viene apprezzato dai più giovani. Il sito nasce da un’esperienza diretta vissuta a Londra qualche anno fa. “Il turismo può essere un mezzo molto potente per garantire pace, arricchimento culturale, prosperità, crescita intellettuale e spirituale sia di viaggiatori che di residenti- è scritto nel manifesto dell’organizzazione”. Allo stesso tempo è anche una delle principali cause di un degrado ambientale e in alcuni casi culturale. La rete è utile e in questo caso attraverso il sito e l’app si ha un rapporto diretto con strutture di accoglienza, produttori locali, artigiani, senza intermediari, facendo tutto da se. I partner sono selezionati n base a principi di sostenibilità ambientale e devono assicurare ciò che promettono. Dopo lo puoi anche raccontare.