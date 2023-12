Eni: nuova linea di credito Sustainabilty-linked da 3 miliardi di euro

Stipulato un nuovo Sustainability-Linked della durata di cinque anni. Il tasso di interesse della nuova linea di credito è legato al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità Scope 1 e 2 dell’Onu

Nuova linea di credito revolving legata alla sostenibilità per Eni. L’azienda, guidata da Claudio Descalzi, ha stipulato un Sustainability-Linked da 3 miliardi di euro della durata di cinque anni. Questa linea di credito è vincolata al raggiungimento di due obiettivi stabiliti nel loro “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato a aprile 2023.

Interessi legati ai target di sostenibilità Scope 1 e 2

La nuova struttura potenzierà la flessibilità finanziaria di Eni, unendo le sue risorse alla linea di credito sostenibile di 6 miliardi di euro già sottoscritta nel 2022.

Il tasso di interesse della nuova linea di credito è legato al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità riguardanti l’impronta di carbonio netta (Net Carbon Footprint) nella fase di upstream (Scope 1 e 2) e la capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

26 istituti finanziari

La linea di credito è fornita da 26 importanti istituti finanziari globali, con Mediobanca che svolge il ruolo di coordinatore globale, responsabile della documentazione e agente della facility, MUFG come coordinatore globale e coordinatore della sostenibilità, e Citi e Natixis come coordinatori globali.

Il sindacato comprende HSBC, UniCredit e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di bookrunners), e Bank of America, BNP Paribas, BPER Banca, Société Générale e Wells Fargo (nel ruolo di mandated lead arranger). Partecipano anche Agricultural Bank of China, BBVA, Banco BPM, Barclays Bank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, National Bank of Kuwait, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank e Standard Chartered (nel ruolo di lead arrangers).