Eni lancia un programma per l’accesso al credito di imprese in ottica ESG

Grazie alla tecnologia di FinDynamic e con la collaborazione con Crédit Agricole e UniCredit, Eni offrirà alle imprese della propria supply chain l’opportunità di ottimizzare la gestione della propria liquidità, incentivando il miglioramento del proprio profilo ESG

Eni ha lanciato un programma per offrire alle imprese della propria supply chain l’opportunità di ottimizzare la gestione della propria liquidità, incentivando il miglioramento del proprio profilo ESG. Eni fornirà un nuovo modello digitale e legato alla sostenibilità per l’anticipazione dei crediti verso Eni erogata dai partner finanziari del programma.

Eni conferma così un nuovo impegno verso la supply chain dell’energia in aggiunta al Programma “Basket Bond – Energia Sostenibile.

Collaborazione con Unicredit e Crédit Agricole, tecnologia di FinDynamic

Grazie alla tecnologia di FinDynamic, fintech di Supply Chain Finance che offre soluzioni finanziarie innovative per l’ottimizzazione della liquidità aziendale e con la collaborazione con Crédit Agricole e UniCredit per le attività finanziarie, i fornitori di Eni avranno un’ulteriore possibilità di accesso al credito semplice e veloce, beneficiando di condizioni economiche favorevoli.

Accedendo al Programma di Sustainable Supply Chain Finance, i fornitori potranno richiedere il pagamento anticipato delle fatture emesse verso Eni attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione da FinDynamic. In qualità di controparti bancarie (funders) Crédit Agricole e UniCredit hanno avviato il processo per definire le modalità operative.

Le condizioni d’accesso al programma da parte delle imprese saranno collegate al loro impegno nel percorso di sviluppo sostenibile, coniugando in questo modo il miglioramento della gestione delle risorse finanziarie con quello delle performance ESG. A tal fine, le imprese utilizzeranno le funzionalità di Open es.

Cos è Open-es

Open-es è un’alleanza aperta che coinvolge il mondo imprenditoriale, finanziario e associativo nel supportare tutte le imprese nel percorso di sviluppo sostenibile attraverso una piattaforma digitale. L’iniziativa è stata lanciata da Eni nel 2021 in collaborazione con Boston Consulting Group e Google Cloud, e oggi coinvolge più di 10.000 imprese e 20 partner e grazie a un approccio inclusivo e collaborativo, costituisce una comunità virtuosa di realtà impegnate nel raggiungimento degli obiettivi ESG.

La partnership tra il settore finanziario e quello industriale creata da Open-es non solo promuove sinergie per le aziende in termini di efficienza nella condivisione delle informazioni, ma svolge anche un ruolo determinante per favorire gli investimenti e promuovere azioni concrete per la sostenibilità del sistema imprenditoriale.

