Eni al FuoriSalone 2023 di Milano con l’installazione-gioco dedicata alla mobilità sostenibile

Nell’Orto botanico di Brera, il percorso immersivo alla scoperta della mobilità green è aperto al pubblico dal 17 al 26 aprile, nella fascia 10:00-22:00

La mobilità sostenibile è una delle risposte più importanti per innescare quella transizione ecologica diventata sempre più urgente. Lo sa bene Eni che anche quest’anno partecipa al Fuorisalone 2023 di Milano, l’evento mondano che accompagna il Salone del Mobile, con l’installazione-gioco urbano “Walk the Talk – Energia in movimento” dedicata al tema della mobilità sostenibile, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso il traguardo zero emissioni nette entro il 2050.

L’installazione è stata creata per Eni Sustainable Mobility (la nuova società di Eni dedicata a individuare le possibili soluzioni per una mobilità più sostenibile) dallo studio Cra–Carlo Ratti Associati e Italo Rota. È possibile visitare l’installazione nell’Orto Botanico di Brera dal 17 al 26 aprile, nella fascia 10:00-22:00. Uno speciale allestimento notturno coinvolgerà i visitatori anche dopo il tramonto.

Un Walk the talk per scoprire la mobilità del futuro

Walk the Talk–Energia in movimento permette a tutti, adulti e bambini, giocatori singoli e piccoli gruppi, di avventurarsi alla scoperta del futuro della mobilità: dal car sharing ai biocarburanti, dalla mobilità elettrica alla rete delle stazioni di servizio. Ma si tratta di temi complessi, che però grazie al design e all’esperienza di gioco possono stimolare una riflessione collettiva sul tema dell’energia, perché solo con il contributo di tutti si potrà realizzare la giusta transizione ecologica.

Al FuoriSalone focus sull’e-mobility

Be Charge, la società di Eni Plenitude dedicata alla diffusione dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica, sarà presente con l’installazione “Connections” negli spazi di Opificio 31 (via Tortona 31) da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Connections è stata concepita come un’esperienza immersiva e tecnologica che invita i visitatori a interagire con gli elementi fisici dell’area esperienziale, per generare un’opera di arte generativa che mostra l’energia fluire, con l’obiettivo di far comprendere ai visitatori l’importanza della condivisione dei valori e dell’utilizzo responsabile dell’energia per creare un futuro più sostenibile e inclusivo per tutti.

Anche questa installazione riflette l’impegno di Plenitude: azzerare le emissioni nette di CO2 Scope 1, 2 e 3 entro il 2040 e grazie a una proposta integrata e diversificata di fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti. Ad oggi, Plenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei e vanta un portafoglio di 2,3 GW di capacità rinnovabile in esercizio con l’obiettivo di raggiungere oltre 7 GW installati al 2026 e oltre 15 GW al 2030. Nel settore della mobilità elettrica possiede una rete di circa 15mila punti di ricarica che sarà ampliata sia in Italia che in Europa con l’obiettivo di raggiungere i 30mila punti entro il 2026.