Eni, a Roma la mostra sul cane a sei zampe: la storia di un brand italiano e di quel simbolo identitario

Tra i simboli più noti al mondo, la mostra dedicata al cane a sei zampe resta aperta fino a luglio. Nell’Italia del boom economico, quel logo voleva rappresentare il carburante per il futuro

Non c’è in natura, ma è noto in tutto il mondo. Il cane a sei zampe brand dell’Eni ha reso l’idea di futuro a generazioni dopo generazioni. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra “Il cane a sei zampe. La storia di un’icona che guarda al futuro”, resterà aperta fino al 28 luglio. Pagine pubblicitarie, fotografie, disegni e altro materiale che hanno fatto grande un simbolo di un’Italia laboriosa e tenace. Un Paese con poco petrolio, quando le automobili dovevano conquistarci tutti. Una specie di sole dell’avvenire per chi acquistava le vetture della Fiat pronte per l’A1. L’allestimento della mostra è parte di “Expodemic”, in corso fino al 25 agosto.

Da sempre alla ricerca di ispirazione, dialogo e contaminazioni nel mondo dell’arte e della cultura, Eni ha scelto di raccontarsi direttamente attraverso un’istallazione ispirata a una delle prime stazioni Agip. La mostra viene spiegata così. Il cane fu disegnato da Luigi Broggini per la benzina Supercortemaggiore e fu un successo iconografico. Nell’allestimento si parte da quello strano animale e si arriva alle campagne pubblicitarie che hanno cercato, nelle avanguardie, nuove vie di composizione dei messaggi. Decine di artisti dagli anni 60 in poi si sono ispirati a quel cane che nel 1992 è stato rivisitato, dato che Eni diventava società per azioni. E dire che a Enrico Mattei, partigiano cattolico marchigiano, avevano dato il contentino post resistenza dell’Agip, magari da smantellare. Lui seppe tirare fuori l’idea industriale più degna della ricostruzione e quel cane fu il biglietto da visita per concludere affari e giocare anche partite molto pericolose.

Nuova energia

La mostra in ogni modo documenta una sperimentazione visiva che nel tempo ha permesso di adottare tecniche narrative che hanno coinvolto artisti e autori capaci di anticipare le tendenze del linguaggio pubblicitario. “Il marchio, così, da segno è diventato simbolo identitario di Eni, sintesi visiva in evoluzione che continua, ancora oggi, a raccontare l’energia di sempre e l’energia nuova”.

È stato anche macchiato da scandali e scorribande di ogni tipo per mano di avventurieri, storie finite nei libri di storia, ma oggi la premier Giorgia Meloni adopera quel disegno di Broggini a coté del Piano Mattei per l’Africa. Nel settembre 1952 ci fu un concorso per l’immagine Agip, all’Esposizioni sono documentati i finalisti e poi sino al rinnovamento del 2022, che ha coinvolto le società Plenitude, Versalis, Enilive giusto perché siamo in un altro secolo. La forma grafica nuova è la sintesi di servizi e di potenza energetica che guarda al futuro. Le fonti rinnovabili non sono certamente un tabù per il case a sei zampe, che ci ricorda da dove siamo partiti.