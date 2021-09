Energia, parte la corsa del biogas

Due giorni di dibattito a Roma del CIB per una nuova sintesi tra agricoltura sostenibile ed energia

Sono i nuovi mercati più che i sussidi statali a spingere per il gas prodotto in agricoltura. L’agroalimentare come nuova frontiera delle produzioni agricole rispettose dell’ambiente è parte ormai del global sistem della neutralità climatica. Al G20 sull’agricoltura di Firenze l’argomento è stato ripreso più volte, ma un test circoscritto alla situazione italiana è quello della settima prossima a Roma con la nuova edizione di Biogas Italy 2021.



Il titolo “Green Possible. Nuove energie per nuovi mercati” ci dice la strada da percorrere per cercare di far crescere ciò che nei campi si trasforma in fonte pregiata. Saranno due giorni di analisi e dibattiti organizzati dal CIB – Consorzio Italiano Biogas – per capire se i traguardi indicati dal PNRR possono essere raggiunti e come. La strada principale in realtà è stata già tracciata e arricchita con 1,92 miliardi di euro dei fondi europei da investire nei prossimi anni.

Le polemiche recenti sull’energia consumata dagli italiani hanno trascurato questo ciclo energetico virtuoso. Tra i gas da distribuire mediante condotte, il biogas è il prodotto di processi a valle delle molteplici attività agricole. Come per le altre organizzazioni dell’energia o dell’agricoltura per l’Italia si tratta di rafforzare il sistema per farlo diventare a tutti gli effetti un microcosmo locale a sostegno della transizione ecologica . « Questa edizione di Biogas Italy -spiega Piero Gattoni, Presidente del CIB – si inserisce in un momento particolare di programmazione nazionale. Il PNRR con il programma di riforme di sistema ad esso connesso, rappresenta uno strumento fondamentale per dare attuazione concreta al percorso di transizione ecologica ».

La catena del valore economico è quella che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, come contributo alla crisi climatica, alla tutela del suolo e alla biodiversità. La sfida sui nuovi mercati si vincerà grazie all’integrazione degli impianti di biogas e di biometano nelle aziende agricole. Superando , ricordiamolo, anche qualche opposizione alle nuove strutture.

Il progetto Farming for Future è il contenitore largo di 10 azioni su cui il Cib punta per fare sintesi tra agricoltura ed energia. Quando si parla di nuovi impianti ci si riferisce a strutture capaci dì rigenerare scarti agricoli, sottoprodotti, reflui della zootecnia che – dove sono operativi – hanno fatto la fortuna di centinaia aziende agricole. I numeri a sostegno del maggior impiego d’altra parte indicano un risparmio di immissione di gas serra di circa l’80 %. Quanto è sensibile la politica nazionale e locale a sviluppare questo gas « di casa »? Dalla due giorni romana gli agricoltori si aspettano risposte senza scadere in polemiche inconcludenti. Il percorso della transizione è articolato e sconta anche passaggi imprevisti come abbiamo visto per il nucleare. Ma due settori della mostra economia possono camminare insieme ed avere successo. Le azioni forti della politica, dopo aver scritto il PNRR, avrebbero il merito di abbassare la quota si importazioni di gas che é ancora molto utile al sistema Italia.