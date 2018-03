Energia, le rinnovabili e il governo che verrà

Centinaia di aziende italiane aspettano di avere certezze normative e finanziarie per il prossimo triennio, al pari di altre importanti indicazioni collegate agli obiettivi ambientali europei.

Tra le tante priorità che il governo prossimo venturo troverà sul tavolo da lavoro, ci sono alcune decisioni strategiche in materia ambientale ed energetica. Chiunque andrà ad occupare le poltrone di Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo economico si troverà davanti il dossier sugli incentivi per le energie rinnovabili. Centinaia di aziende che aspettano certezze normative e finanziarie per il prossimo triennio, al pari di altre importanti indicazioni collegate agli obiettivi ambientali europei. Le sollecitazioni ad un Parlamento nuovo di zecca, a fare presto e bene, arrivano da più parti. E se davvero dovessero essere i rappresentanti M5S a trovarsi tra le mani dossier specifici, avrebbero l’occasione della vita per passare dalle parole ai fatti.

Sulle fonti non inquinanti e per un Paese completamente green, Grillo ha costruito la sua fortuna politica, prima ancora di altri temi seduttivi. Oggi ha l’opportunità di correggere da dentro quei processi che “gli sconfitti del 4 marzo”, secondo la propaganda M5S, hanno concepito per favorire petrolieri e lobby delle fonti non rinnovabili. Il decreto sulle rinnovabili diventa, dunque, il punto cruciale in cui si incrociano visioni diverse del futuro dell’Italia. Il luogo dove la coerenza e l’interesse generale non dovrebbero scontrarsi. Per questo la curiosità è alta. Si tasterà la capacità dei nuovi soggetti decisori, in uno scenario globale, soprattutto quando il GSE ha certificato che l’Italia è il terzo Paese in Europa per consumi energetici alimentati da fonti rinnovabili. Come dire che non siamo affatto all’anno zero.

L’ultimo appello a fare bene ed in fretta proviene dal mondo scientifico riunito intorno al Kyoto Club. Da Gianni Silvestrini a Giovan Battista Zorzoli, a Francesco Ferrante, a Stefano Ciavani tutti insieme chiedono che presto venga ripristinato l’extra incentivo per la rimozione delle coperture in amianto e la sostituzione con pannelli solari. Una indicazione tecnica dai risvolti virtuosi per il grande lavoro che ci sarà da fare. Sono passati 26 anni dalla messa al bando dell’amianto, ma l’Italia ne è ancora piena. Le stime – come ricordato anche in altre occasioni – indicano circa 40 milioni di tonnellate di manufatti diffusi e 75 mila ettari di territorio con contaminazione accertata. Come si concilia la rimozione della fibra killer con le energie rinnovabili? Con l’inserimento, appunto, nel decreto di agevolazioni finanziarie per togliere definitivamente le coperture in amianto e partire con la ristrutturazione con pannelli solari. E’ solo un pezzo di un mosaico composito che il governo uscente non è riuscito a completare.

Si prospetta una colossale operazione di bonifica di siti e luoghi della convivenza non in regola, su cui gravano, purtroppo, migliaia di morti all’anno. La necessità di riconvertire luoghi tremendi con tecnologie avanzate è ampiamente condivisa dalla nostra industria, sebbene non sia la sola leva di successo. La partita politica è aperta. I nuovi ministri dovranno prendere coscienza anche che i manufatti in amianto progressivamente si deteriorano e le vaste superfici occupate sono le più idonee a ricevere le nuove tecnologie. E poiché il mondo delle rinnovabili è basato sulla concorrenza, mediante le aste di aggiudicazione delle quantità da produrre, gli scienziati del Kyoto Club ritengono che il business della riconversione debba entrare tra i criteri di assegnazione. Un lavoro delicato, ma strategico e senza pensare di fare regali a chicchessia.