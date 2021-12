Enel-Intesa: via libera all’acquisizione di Mooney

Secondo Il Sole 24 Ore, i cda delle due società hanno dato via libera all’operazione – Enel e Intesa deterranno il 50% ciascuno, uscirà di scena Cvc Capital

I consigli di amministrazione di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato via libera all’acquisizione di Mooney, la ex Sisal Pay, società di pagamenti nata da uno scorporo di Sisal. La notizia è stata rivelata dal Sole 24 Ore nello stesso giorno in cui è stata ufficializzata la cessione di Sisal dal private equity Cvc Capital alla holding irlandese Flutter Entertainment per 1,9 miliardi di euro.

In base a quanto previsto, il gruppo guidato da Francesco Starace controllerà il 50% di Mooney. L’altro 50% andrà invece a Intesa Sanpaolo, che già oggi controlla il 30 per cento della società tramite Banca 5. Il gruppo Cvc Capital, invece, uscirà totalmente dalla compagine, monetizzando l’investimento. Secondo il Sole, Mooney sarebbe stata valutata 1,5 miliardi di euro, una cifra che dovrebbe prevedere un esborso di 750 milioni per Enel e di 300 milioni per Intesa. Advisor finanziari dell’operazione sono stati Rothschild e Deutsche Bank.





Mooney è presente oggi in 45mila esercizi in Italia e gestisce 200 milioni di transazioni. Grazie a quest’operazione, Enel avrà dunque la possibilità di rafforzare la propria presenza nel business dei pagamenti dopo il lancio di Enel-X Pay.

A Piazza Affari il titolo Enel guadagna lo 0,42% a quota 6,905 euro, mentre le azioni Intesa salgono dello 0,87% a 2,25 euro, realizzando una delle migliori performance dell’intero Ftse Mib.