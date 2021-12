Sisal: Flutter compra il gruppo del Superanalotto per 1,9 miliardi

Cvc Capital, che l’aveva acquistato nel 2016, ha venduto il gruppo di scommesse e gioco online alla holding irlandese – Closing nel

Sisal trasloca in Irlanda. Cvc Capital Partners Fund VI, che l’aveva acquistato nel 2016, ha venduto il gruppo di scommesse che gestisce anche il Superenalotto a Flutter Entertainment, holding attiva nel gioco e nell’intrattenimento con sede a Dublino. L’operazione, che sarà ultimata nel secondo trimestre del 2022, vale 1,9 miliardi di euro, 1,62 miliardi di sterline.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di Flutter che punta ad investire per arrivare a una “posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale”, fa sapere la società in una nota. L’affare, secondo le previsioni, avrà un impatto positivo sull’utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing.





Sisal nel 2021 prevede di generare un ebitda di 248 milioni di euro, con il 58% derivato dall’offerta online e la parte restante da retail e lotterie. Secondo i numeri forniti da Flutter, che possiede anche marchi come PokerStars e BetFair, il potenziale di questa acquisizione è molto ampio. L’Italia rappresenta infatti il secondo mercato europeo delle scommesse dopo il Regno Unito. Il gioco online ha però una penetrazione limitata, pari a circa al 10% nel 2019 e, in base alle stime, intorno al 20% dopo la pandemia. Secondo le previsioni della società, il mercato italiano nel complesso potrebbe registrare un’espansione media annua del 18% al 2024, per arrivare a 3,6 miliardi di sterline di valore. In questo contesto, Sisal ha una quota di mercato vicina al 12% e Flutter intende portarla intorno al 20%.

“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming”, ha dichiarato Francesco Durante, ceo di Sisal, dicendosi felice di “entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo”.

“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio”, ha detto Peter Jackson, ceo di Flutter. “Sisal – ha continuato – ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”

Giampiero Mazza, Managing Partner di Cvc Italy, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia”.

