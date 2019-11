Enel in Messico avvia un maxi-impianto solare

Magdalena II è il primo impianto rinnovabile di Tlaxcala: con questo, Enel Green Power ha superato i 2.300 MW di capacità rinnovabile gestita in Messico.

Enel ha inaugurato il primo impianto di energia rinnovabile mai realizzato nello Stato messicano del Tlaxcala, situato nei comuni di Tlaxco e Hueyotlipan: si tratta del parco solare Magdalena II da 220 MW, costato un investimento di 165 milioni di dollari attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power México.

Con il completamento di Magdalena II, EGPM ha superato i 2.300 MW di capacità gestita, di cui 977 MW proveniente da energia eolica, circa 1.308 MW da energia solare e 53 MW da energia idroelettrica. Allo stesso tempo, la società sta completando impianti eolici per un totale di 593 MW, tra cui Amistad II e Amistad III, di circa 100 MW ciascuno, e Amistad IV, di circa 149 MW, tutti situati nello Stato di Coahuila, nonché l’impianto Dolores da 244 MW, situato nello Stato di Nuevo León.

“Magdalena II – ha commentato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power – fornisce energia a zero emissioni allo Stato di Tlaxcala e alle aziende che sono alla ricerca di opzioni energetiche più sostenibili, sottolineando la nostra dedizione alle energie rinnovabili e alla decarbonizzazione, in linea con il nostro impegno globale verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. Questo parco solare è un esempio di innovazione tecnologica, essendo il primo impianto solare su larga scala installato da EGP ad essere composto interamente da pannelli bifacciali”.

“La costruzione dell’impianto – ha aggiunto il manager – è un esempio di successo del nostro approccio alla sostenibilità, come evidenziato dalle molteplici iniziative attuate per sostenere la creazione di valore locale e l’uso razionale delle risorse. Tutte le azioni intraprese sono in linea con il nostro continuo impegno nel massimizzare il valore per gli stakeholder attraverso le nostre attività, nonché nel contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema elettrico del Messico”.

Magdalena II è il primo progetto di EGP in Messico finalizzato alla vendita dell’intera produzione di energia elettrica ad acquirenti privati sul mercato all’ingrosso di energia elettrica del paese. L’impianto si compone di circa 550.000 moduli bifacciali in grado di generare circa 640 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 350.000 tonnellate di CO 2 ogni anno.

In linea con il suo modello di creazione di valore condiviso (Creating Shared Value, CSV), volto a coniugare lo sviluppo del business con le esigenze delle comunità locali, Enel ha concretizzato in questo impianto il suo approccio di cantiere sostenibile (Sustainable Construction Site), associando una cultura che mira all’uso razionale delle risorse con sistemi di risparmio idrico e riciclo dei rifiuti, nonché iniziative a sostegno delle comunità locali. Queste ultime includono l’impiego di forza lavoro locale, la donazione di casse e pallet in legno utilizzati nei lavori di costruzione per la produzione di mobili, l’organizzazione di corsi di formazione professionale e di visite dalle università della regione allo scopo di mostrare il processo di realizzazione di un impianto fotovoltaico.