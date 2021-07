Enel GP, Bei e RES4Africa insieme per le rinnovabili africane

Il contest Micro-Grid Academy Young Talent of the Year 2021 Award ha dato riconoscimento ad otto innovatori, da tutta l’Africa, nel campo delle rinnovabili

Il concorso “Micro-Grid Academy Young Talent of the Year Award” ha selezionato una serie di progetti di innovazione energetica, provenienti da tutta l’Africa, col potenziale di accelerare la transizione verde e di incrementare le opportunità economiche. Supportato da RES4Africa Foundation, Enel Green Power e la Banca Europea per gli Investimenti, il progetto spinge giovani imprenditori da tutta l’Africa a sviluppare progetti per ampliare l’accesso all’energia, favorire un maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e dare impulso alla sostenibilità.

I giovani finalisti, da Africa Occidentale, Orientale e Meridionale, hanno presentato le loro idee innovative ad un comitato di esperti di RES4Africa Foundation, Enel Green Power e Banca Europea per gli Investimenti.

Giovedì, otto giovani africani selezionati come finalisti tra quasi 50 candidati hanno presentato i loro progetti al pubblico internazionale per la prima volta. La presentazione ha avuto luogo durante l’evento Public Competition for the MGA Young Talent of the Year 2021 finalists, e rappresenta l’ultima fase preparatoria all’annuncio dei tre finalisti il 28 settembre 2021, in occasione della PreCOP26.

Ecco i finalisti individuati dal comitato di selezione che ha presentato pubblicamente le proprie idee progettuali e tra i quali figurano i tre futuri vincitori:

Adekoyejo Ifeoluwapo Kuye, 26 anni, nigeriano, ha presentato un progetto incentrato su una catena del freddo sostenibile per il cibo;

Alex Makalliwa, 31 anni del Kenya, ha presentato a Nairobi la sua iniziativa di tricicli elettrici per carichi pesanti;

Benson Kibiti, 34 anni, Kenya, ha effettuato una panoramica su un carrello alimentato a fotovoltaico per riscaldare il cibo e fornire energia;

Lucas Filipe Tamele Junior, 24 anni dal Mozambico, ha presentato un progetto focalizzato sulla gestione dei rifiuti, biofertilizzanti e biogas;

Matjaka Ketsi del Lesotho ha 28 anni e ha presentato un’iniziativa che mira a costruire centri di apprendimento a energia solare per le comunità rurali;

Shedrack Charles Mkwepu ha invece 26 anni e viene dalla Tanzania: ha progettato un sistema che permette agli agricoltori di controllare l’irrigazione e altri parametri del suolo da un telefono cellulare;

Carol Ofafa, 32 anni del Kenya, ha proposto l’installazione di un impianto fotovoltaico per strutture sanitarie;

Kumbuso Joshua Nyoni, 34 anni dello Zambia, immagina un modello integrato Acqua-Cibo-Energia per l’energia fotovoltaica e un sistema di pompaggio idrico.

“La capacità di innovare sarà un driver fondamentale per aprire la strada a una trasformazione che va ben oltre la dinamica del settore energetico“, ha commentato Salvatore Bernabei, presidente di RES4Africa e CEO di Enel Green Power. “Siamo qui per dare voce e visibilità a giovani talenti, innovatori e imprenditori che promuovono le migliori idee innovative per stimolare dall’interno il progresso socio-economico e liberare la creatività delle giovani generazioni nel disegnare l’Africa di domani”.