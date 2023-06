Enel: arrivano le prime nomine dell’Ad Cattaneo. De Angelis Cfo, Armani alle reti, via ai comitati interni

Flavio Cattaneo ha dato il via al giro di nomine interne dei manager di prima linea. Alberto De Paoli lascia l’incarico di Cfo e si sposta alla guida del Nord e Sud America

È cominciata la riorganizzazione del gruppo Enel guidata dall’amministratore delegato Flavio Cattaneo. E arrivano le prime nomine dei dirigenti-chiave. Il Cda ha inoltre nominato i comitati interni, redistribuendo gli incarichi tra i consiglieri d’amministrazione. Lo ha comunicato Enel in una nota lunedì sera.

Nomine Enel: ecco i manager di Cattaneo

Annunciata dal tam tam delle indiscrezioni nei giorni scorsi, è arrivata la nomina di Giogio Vittorio Armani quale Head of Enel Grids. Armani si è dimesso da amministratore delegato Iren, l’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina. Cambia il Responsabile della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e Chief Financial Officer: Stefano De Angelis prende il posto di Alberto De Paoli che ha assunto l’incarico di Head of North America e Head of Latin America. Francesco Puntillo diventa Head of Legal and Corporate Affairs.

Chi è Stefano De Angelis, nuovo Cfo Enel

Stefano De Angelis, laureato in economia e commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha iniziato la sua carriera come financial controller in Fiat. Ha poi ricoperto il ruolo di Cfo in Telecom Italia e in diverse società del gruppo Tlc. Il suo curriculum si arricchisce con una significativa esperienza in attività di asset management e finanza straordinaria, sia in ambito nazionale che internazionale.

I nuovi comitati consiliari

Il Cda, infine, ha mantenuto le competenze assegnate ai precendeti comitati interni, ma ne ha aggiornato la composizione con l’ingresso dei nuovi consiglieri d’amministrazione.

Il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni è composto da: Alessandra Stabilini (con funzioni di Presidente), Johanna Arbib, Olga Cuccurullo, Dario Frigerio e Fiammetta Salmoni.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da: Dario Frigerio (con funzioni di Presidente), Mario Corsi, Olga Cuccurullo e Alessandro Zehentner.

Il Comitato Parti Correlate è composto da: Fiammetta Salmoni (con funzioni di Presidente), Mario Corsi e Alessandro Zehentner.

Il Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità è composto da: Paolo Scaroni (con funzioni di Presidente), Johanna Arbib e Alessandra Stabilini.