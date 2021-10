Enav, accordo con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Il memorandum di collaborazione riguarda la sicurezza e la sostenibilità ambientale

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha firmato con Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, un accordo di cooperazione nel campo della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Il primo progetto collegato alla nuova partnership riguarda la collaborazione tecnica e operativa per supportare l’aviazione in Africa dal punto di vista della sicurezza.

L’Easa sta attuando “un programma dell’Ue per promuovere la sicurezza aerea in Africa – si legge in un comunicato dell’ente italiano – sia nell’area settentrionale che in quella subsahariana, regioni in cui il Gruppo Enav è già attivo per la fornitura di servizi e competenze per la gestione del traffico aereo”.

La cooperazione “potrà riguardare attività di supporto nell’ambito dei servizi alla navigazione aerea, sviluppo di piattaforme UTM (Unmanned Traffic Management – gestione del traffico dei droni), controllo satellitare e formazione dei controllori del traffico aereo”, conclude la nota.