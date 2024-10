Elezioni Liguria: ha vinto Bucci del centrodestra (48,8%) contro Orlando del centrosinistra (47,4%)

Il centrodestra di Bucci vince le elezioni in Liguria contro il centrosinistra di Orlando. Fatale il veto di Conte nei confronti di Italia Viva di Renzi che avrebbe potuto ribaltare il risultato

La Liguria resta nelle mani del centrodestra. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha sbaragliato sia pure di misura (48,8%) il centrosinistra (47,4%) guidato dall’ex ministro del Pd, Andrea Orlando. Nemmeno lo scandalo per corruzione che ha investito l’ex presidente della Regione, Giovanni Toti, ha fermato il centrodestra. Determinante è stato il veto che il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha posto nei confronti di Italia Viva di Matteo Renzi, che poteva rivelarsi il vero ago della bilancia nelle elezioni liguri. In questo modo Conte finisce dritto dritto sul banco degli imputati ma chi ne fa le spese è il Pd che, pur essendo il primo partito della regione, si vede soffiare la conquista della Liguria per l’autogol di Conte.