Elezioni europee: gli sconti su treni, aerei, traghetti e autostrade per chi torna a casa a votare

Per le elezioni europee sono previsti sconti sui trasporti per chi deve tornare a votare presso il proprio comune di residenza. Ecco le agevolazioni (e le condizioni) stabilite da Trenitalia, Italo, Ita Airways, compagnie di trasporto marittimo e autostrade

Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno si avvicinano, il voto da fuorisede è appannaggio di pochi e migliaia di elettori si preparano a tornare presso la propria residenza per esercitare il proprio diritto di voto. Come da tradizione, il ministero dell’Interno, con la circolare n.49, ha illustrato le agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei di cui potranno beneficiare gli elettori in relazione al turno elettorale di giugno 2024. Chi deve tornare a casa, infatti, potrà avere accesso a sconti su treni, aerei, traghetti e autostrade. Ma solo a determinate condizioni e rispettando determinate regole. Ecco tutte le informazioni.

Elezioni europee: gli sconti di Trenitalia

Partiamo dai treni. I viaggiatori che vogliono tornare a casa in treno potranno usufruire di sconti per raggiungere la propria sede elettorale.

Per i residenti in Italia, infatti, Trenitalia ha previsto:

uno sconto del 70% del prezzo Base dei biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette;

dei biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette; uno sconto del 60% sui biglietti per treni Regionali.

La riduzione si applica sia al viaggio di andata che a quello di ritorno, a condizione che siano effettuati in seconda classe e per il livello di servizio Standard.

Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Previsti anche degli sconti per i residenti all’estero (tariffa Italian Elector valida per i viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

I biglietti possono essere acquistati presso biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, sito e App Trenitalia. Chi compra su sito e App dovrà cliccare sul tasto “vedi altre offerte” e selezionare l’offerta “Elettori”.



Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire documento di identità e tessera elettorale sia nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate che al personale di bordo. “Se sprovvisto di tessera elettorale per il viaggio di andata l’elettore, per ottenere la riduzione, in caso di acquisto presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva e presentarla a bordo, oppure, nel caso di acquisto sui canali digitali, inserire il numero della tessera elettorale o il “flag” di autocertificazione. In ogni caso, per il viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti di andata e ritorno, anche la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione”, spiega Trenitalia.

Elezioni europee 2024: gli sconti di Italo

Anche chi viaggia con Italo avrà diritto a uno sconto. In questo caso la riduzione sarà del 60% sul prezzo di un biglietto acquistato sul sito dell’azienda dal 23 aprile al 9 giugno in tariffa Economy o Flex e in ambiente Smart. L’andata deve avvenire tra il 30 maggio e il 9 giugno, il ritorno tra l’8 e il 19 giugno.

Per acquistare il tuo biglietto scontato occorre andare sul sito Italo, cliccare su “acquista con sconto elezioni”, scegliere la tratta e la data di viaggio, quindi procedere con la prenotazione come di consueto. Lo sconto è applicato direttamente sulla tariffa.

Anche in questo caso occorre all’andata bisogna esibire un valido documento di identità e la propria tessera elettorale (o dichiarazione sostitutiva) mentre nel viaggio di ritorno un valido documento di identità e la tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione.

Elezioni europee: gli sconti di Ita Airways

A chi viaggia in aereo Ita Airways propone uno sconto di 40 euro sul biglietto aereo valido per un volo nazionale, andata e ritorno. Lo sconto, che può essere utilizzato anche per prenotazioni contenenti più passeggeri, non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale.

Il biglietto a prezzo agevolato è acquistabile esclusivamente attraverso il form di booking presente sul sito, previa accettazione dei cookies analitici e consentendo l’apertura dei pop-up nelle impostazioni del browser. Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, occorrerà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale, dimostrando così l’avvenuta votazione.

Lo sconto è valido sui voli operati da Ita Airways per volare: all’andata dal 2 al 9 giugno 2024 ed al ritorno dall’8 al 16 giugno 2024.

Gli sconti per chi viaggia in mare e in autostrada

Prevista una tariffa agevolata con sconto del 60% anche per chi si muove tramite le compagnie di navigazione Compagnia Italiana di Navigazione, Grimaldi Euromed, Società Navigazione Siciliana, e NLG – Navigazione Libera del Golfo.

Per chi invece deve tornare presso la propria sede elettorale in auto, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema dì esenzione di tipo “aperto”, agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

L’esenzione sarà valida dalle ore 22.00 del quinto giorno precedente alle votazioni e, per quello di rientro, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22.00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.