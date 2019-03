Effetto cultura: Matera meta preferita per Pasqua

La città lucana, per quanto riguarda i viaggiatori che utilizzano la piattaforma Airbnb, triplicherà gli arrivi rispetto alla Pasqua 2018 e sarà la meta preferita dagli italiani davanti a Cordoba e L’Avana – Nella top 10 anche Trieste, Napoli e Siena.

La nomina a Capitale europea della cultura giova, come del resto era prevedibile che fosse, a Matera, che secondo le prenotazioni su Airbnb a Pasqua sarà la meta preferita dagli italiani. Quest’anno Pasqua capita molto avanti, il 21 aprile in piena primavera, e il clima più mite (in realtà mite lo è già adesso…) e la vicinanza di altre festività come il 25 aprile e il 1° maggio favoriranno ponti e viaggi: così la città dei Sassi, secondo i dati diffusi dalla piattaforma delle case vacanza, registrerà arrivi da record, triplicando la performance del 2018. Matera è anche l’unica destinazione italiana presente nella top 5: per trovarne un’altra bisogna andare alla sesta posizione di Trieste, preceduta nell’ordine da mete calde ed estere (ed anche di medio-lungo raggio) come Cordoba, L’Avana, Granada e Nizza. Completano le prime 10 posizioni Vienna, Napoli, Siena e Malaga.

Ad attirare i visitatori sulla splendida città della Basilicata è ovviamente il fitto calendario di eventi legato alla cultura, ma anche alcuni progetti specifici come “Italian Sabbatical”, che ha acceso i riflettori sul piccolo borgo di Grottole. ​Italian Sabbatical è un’iniziativa sponsorizzata da Airbnb e promossa dalla no profit locale Wonder Grottole, che offre a 4 persone da tutto il mondo la possibilità di trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano diventando volontari e sostenendone la rinascita. In generale durante tutto il corso dell’anno, Airbnb e Fondazione Matera Basilicata 2019 lavoreranno fianco a fianco su una molteplicità di iniziative a sostegno di progetti innovativi volti alla promozione di un turismo sostenibile a vantaggio delle comunità locali​. Il successo già dimostrato per il periodo pasquale dimostra ancora una volta la forte connessione tra cultura e turismo, e dunque le ricadute economiche di tutto ciò che è legato al concetto di “bellezza”: vale in tutta Italia il 16,5% del Pil, secondo le stime della Fondazione Symbola con Unioncamere.

La classifica di Airbnb certifica anche la crescita di Napoli, che era stata incoronata dai viaggiatori Airbnb come meta italiana più popolare per il ponte del 1 novembre 2018, e che si riconferma tra le mete a corto raggio più apprezzate anche per Pasqua, con arrivi anche in questo caso triplicati rispetto allo scorso anno. Quest’anno però, complici i possibili ponti, andrà di moda anche l’estero.