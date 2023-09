EdiliziAcrobatica: Anna Marras nuovo Ad. Positiva la semestrale 2023

Anna Marras succede al compagno e fondatore dell’azienda Riccardo Iovino, morto improvvisamente nei giorni scorsi. Positiva la semestrale nonostante l’interruzione delle agevolazioni fiscali. Il titolo reagisce in Borsa

Il consiglio di amministrazione di EdiliziAcrobatica, azienda specializzata nelle ristrutturazioni esterne su fune, ha nominato Anna Marras nuovo amministratore delegato con delega per le risorse umane. L’incarico le è stato affidato dopo la scomparsa improvvisa del suo compagno Riccardo Iovino, fondatore e Ceo dell’azienda.

Il consiglio di amministrazione, oltre a conferire a Marras i poteri necessari per la gestione e la continuità aziendale, ha anche approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

Bene la semestrale nonostante lo stop ai bonus edilizi

Nel primo semestre del 2023, EdiliziAcrobatica ha registrato un valore della produzione consolidata di 73,7 milioni di euro, rappresentando un aumento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

L’EBITDA è stato di 11 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 23 milioni di euro del 2022 mentre l’Ebit è diminuito da 20,6 milioni del 2022 a 7,5 milioni nel 2023. L’utile netto è stato di 3,6 milioni di euro in calo del 64% rispetto ai 10,1 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente. La diminuzione è dovuta alla sospensione dei bonus edilizi da parte del governo italiano all’inizio del 2023; stop che ha influenzato negativamente i risultati.

Le stime 2023 rimangono positive

Nonostante l’interruzione delle agevolazioni fiscali, EdiliziAcrobatica ha registrato una crescita del 50% nel numero dei contratti sottoscritti nel primo semestre, il che porta l’azienda a prevedere che, l’anno 2023 si concluderà con una tendenza di crescita positiva.

“È evidente che per EdiliziAcrobatica questo cda, il primo senza Riccardo Iovino, non è semplice da un punto di vista emotivo. Tuttavia, siamo confortati dal fatto che Riccardo stesso aveva già avuto modo di analizzare e di apprezzare i numeri della semestrale. Il 2023 è stato un anno caratterizzato dalla sospensione delle agevolazioni di Stato, decisione che ha avuto una ripercussione fortissima sul settore dell’edilizia. Una ripercussione che comunque, nel caso di Acrobatica, come sempre, si è tradotta in un’opportunità di crescita del valore della produzione di 8,5 punti percentuali” ha commentato il nuovo AD Anna Marras.

Titolo cresce in Borsa

Dopo il calo dei giorni scorsi, dovuto alla scomparsa di Iovino, il titolo di EdiliziAcrobatica torna ad essere positivo. Alle 11 in Borsa il titolo guadagna oltre il 5%.