Economia sotto l’ombrellone? A Lignano Sabbiadoro il mercoledì si parla di sostenibilità ed economia circolare

Ogni mercoledi sulla spiaggia di Lignano incontri a tema sulle principali questioni dello sviluppo economico in chiave sostenibile.

L’idea può apparire bizzarra, ma non fino al punto da non andare a “dare un’occhiata”, come si dice. “L’economia sotto l’ombrellone” non è proprio ciò che cercano i vacanzieri in queste settimane di prezzi che salgono, caro benzina e bollette pazze. Esausti e nervosi anche per quello che ci aspetta al rientro dalle ferie. Però arrivare alla tredicesima edizione a Lignano Sabbiadoro a parlare di queste cose, è indice di interesse in una località rinomata. Dal 9 al 30 agosto l’Agenzia EoIpso organizza incontri a tema “Le sfide della sostenibilità”, a beneficio di turisti e non solo, evidentemente, perché la Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo sull’economia circolare. EoIpso è un’agenzia indipendente impegnata in vari settori della comunicazione che in questa occasione “marittima” ha al suo fianco Confindustria Udine, Legacoop, Allianz, Comune di Lignano Sabbiadoro, Comunità Energetiche, Consumatori Attivi ed altri operatori economici. Come dice il nome della rassegna, Economia sotto l’Ombrellone si svolge a pochi metri dalla spiaggia tutti i mercoledì alle 18.30. La partecipazione è libera ed avrà un solo filo conduttore: l’equilibrio socio-economico in epoca di transizione. Non ci si dovrebbe annoiare, dato che tutti posseggono un portafogli. “Dopo 12 anni che hanno visto l’intervento di oltre 130 relatori, il tema scelto per questa edizione è uno degli argomenti più sentiti e partecipati», dice Carlo Tomaso Parmegiani, direttore editoriale di Nord Est.

“Soluzioni utili alle tasche dei cittadini”

Magari chi è in vacanza vorrebbe uscire (per qualche giorno) dal maninstream sul clima, gli stili di vita, i risparmi energetici, mentre qui si parlerà di agroenergie, comunità energetiche, trasporti green. Allora ? «Parlare di sostenibilità significa parlare di nuovi equilibri per quanto riguarda lo sviluppo, la mobilità, le soluzioni quotidiane e persino la gestione dei nostri soldi. Nei quattro incontri in programma abbiamo voluto mettere al centro alcuni degli argomenti che maggiormente interessano il dibattito nazionale” risponde Parmegiani. Si parte il 9 agosto con il tema degli investimenti. Argomento particolarmente caldo rispetto a due elementi molto attuali: le politiche monetarie internazionali e la necessità di dare e avere sicurezza. Al fresco di un lido si capirà di più cosa cosa sta facendo e farà la Signora Christine Lagarde ? Il secondo appuntamento è il 13 agosto sulla mobilità. Il trasporto pubblico di cui servono milioni di persone ogni giorno nelle aree metropolitane ha bisogno di un riassetto generale che chiama in causa enti locali, aziende concessionarie e governo. Le persone-utenti (al mare) forse si preparano ad un autunno di rincari e porteranno a casa le prime informazioni. La serata del 23 agosto è dedicata alle agroenergie e alle opportunità “che possono arrivare da una nuova visione del settore, il tutto inserito in una prospettiva di economia circolare”. Il 30 agosto la rassegna si chiude con una discussione sulle comunità energetiche. Chi sa come si creano, chi mette i soldi, conviene ? Domande che girano anche sul bagnasciuga al mattino. La loro diffusione è lenta, ma l’interesse sociale cresce. A Lignano il Comune ne sta costituendo una dopo che la Regione ha stanziato 11 milioni di euro per crearne 30 in tutto il Friuli. Sarà certamente una serata partecipata alla luce delle vicende energetiche conseguenti alla guerra russo-ucraina ed al caro energia mal sopportato da tutti. L’ottimismo degli organizzatori per i quattro incontri è racchiuso nell’invito a partecipare per discutere di ” soluzioni che possano fare bene alle tasche dei cittadini e anche all’ambiente”. Tra gli ospiti rappresentanti di banche, Confagricoltura, aziende del turismo, società energetiche. Gli ombrelloni sono pronti e le domande anche.