Economia: la ripresa dribbla il rialzo dei tassi ma l’inflazione scende o no? Domani le Lancette dell’economia su FIRSTonline

Perché la ripresa economica decolla malgrado il rialzo dei tassi? E’ congiunturale o strutturale? E l’inflazione si sta riducendo oppure no? Tutte le risposte sabato 15 su FIRSTonline nella rubrica di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

I germogli di ripresa economica stanno diventando lunghi e robusti. Come mai? Da quali fonti traggono linfa? È una ripresa selettiva o è estesa per settori e per Paesi? E come è possibile che i martellanti aumenti dei tassi di interesse non sembrano diminuire la voglia di spesa di famiglie e imprese? La quale ricorda quei pupazzi che stanno sempre in piedi, ritornando alla posizione verticale appena si esaurisce la spinta ricevuta. Ci sono ragioni congiunturali o anche strutturali? E quali deliberazioni dovrebbero trarne i banchieri centrali? Queste ultime dipendono non tanto dalla robustezza della crescita in sé, quanto se e in che misura si accompagni a processi inflazionistici.

Quindi la domanda diventa: l’inflazione si sta riducendo? E le quotazioni delle materie prime non dovrebbero ritrovare spinta dalla forza della ripresa stessa? Infine, le turbolenze finanziarie innescate da alcuni dissesti bancari sono episodi o invece campanelli d’allarme? E di che cosa? Da queste e altre domande prendono le mosse le Lancette dell’economia di aprile 2023. Le Lancette sono una rubrica mensile di analisi della congiuntura, che tiene presente i mutamenti strutturali dei sistemi economico-sociali. Curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, ormai da oltre un terzo di secolo, sono pubblicate solo su FIRSTonline. Da domani la nuova edizione.