È svizzero il miglior Panettone al cioccolato, lo fanno nel Canton Ticino

Poncini, quarta generazione di pasticcieri del Canton Ticino si aggiudica il primo posto. Secondi e terzi classificati due italiani: Giuseppe Mascolo di Visciano di Nola in provincia di Napoli e Stefano FerrantediCampomorone (Genova)

Luca Poncini quarta generazione di pasticcieri di Maggia in Svizzera, si è aggiudicato il primo posto del podio della Coppa del Mondo del Panettone al cioccolato che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano. Il riconoscimento gli è venuto da una giuria internazionale composta da Gianbattista Montanari (Italia, Dimostratore Corman e esperto panettoni), Juan Pablo Colubri (Argentina, Maître Chocolatier), François Stahl (Svizzera, Maître Chocolatier), Jimmy Griffin (Irlanda, Maestro panettiere), Eugenio Morrone (Italia, Campione del mondo), Vittorio Santoro (Italia, Direttore Cast Alimenti), Bruno Buletti (Svizzera, Specialista Panettone), Davide Malizia (Italia, Campione del mondo Zucchero artistico.

Sono stati invece appannaggio di pasticcieri italiani il secondo e il terzo posto che sono stati conquistati rispettivamente da Giuseppe Mascolo di Visciano in provincia di Napoli e Stefano Ferrante, Pasticceria Ferrante di Campomorone (Genova).





Luca Poncini ha nel sangue la passione per zucchero, farina e lievito. Era infatti il 1904 quando il bisnonno Augusto Poncini fonda la Panetteria Pasticceria Poncini. Da allora i figli, i nipoti e pronipoti hanno portato avanti il lavoro e l’impegno nella realizzazione di dolci unici.

Con l’entrata in ditta nel 1985 oltre alle più disparate qualità di pane, pasticceria e torte, la Panetteria Pasticceria Poncini si è specializzata nella produzione del panettone e della colomba, campo in cui eccelle in Canton Ticino. Grazie ai continui aggiornamenti professionali, alla ricerca di nuovi abbinamenti e all’elevata qualità delle ricette, la Panetteria Pasticceria Poncini ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare in Ticino, in Svizzera e all’estero.

Giuseppe Mascolo è un pasticcere campano, precisamente Visciano di Nola (Italia). La sua passione per la pasticceria nasce a soli 11 anni quando piccolissimo dopo la scuola frequentava la pasticceria del paese.

Dopo la maggiore età decide di trasformare la sua passione in arte e comincia a frequentare note pasticcerie territoriali e corsi di grande spessore tecnico. Prende consapevolezza che il suo ramo forte sono i lievitati e si avvicina tanto alle scuole lombarde, piemontesi e liguri con i grandi maestri come Zoia, Massari, Burselli, Morandin e Bazzoli. Dal 2005 ha dato vita alla sua pasticceria Mascolo Visciano, sfornando prelibatezze di ogni genere, nel 2017 incomincia a frequentare concorsi nazionali e in soli quattro anni si aggiudica 18 trofei nazionali. Da due anni ha cambiato il metodo di gestione del lievito e del processo fermentativo, realizzando un panettone molto morbido e gustoso.

Stefano Ferrante, Pasticceria Ferrante a Campomorone (Genova). Inizia il suo percorso a 17 anni sotto l’occhio vigile e severo del papà Massimo. Acquisisce sempre più esperienza fino a diventare responsabile di produzione del laboratorio. Ottiene ottimi risultati nella produzione di panettoni e lievitati e arricchisce le sue competenze lavorando con uno dei più prestigiosi cioccolatieri di Francia, Patrick Roger.