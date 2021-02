Draghi pensa alla staffetta Conte-Gentiloni, ma c’è il nodo M5S

Draghi avvia oggi pomeriggio le consultazioni alla ricerca di una maggioranza che per ora non c’è – Il nodo principale riguarda i Cinque Stelle, che non hanno ancora metabolizzato l’uscita di Conte – Si comincia però a pensare alla squadra con grandi nomi, per metà politici e per metà tecnici

Non è una strada facile quella che sta davanti al premier incaricato Mario Draghi per dar vita al nuovo governo. Prima c’è da trovare una maggioranza superando lo psicodramma che attraversa i sempre più spaesati Cinque Stelle, poi bisogna risolvere l’enigma Giuseppe Conte, che non ha ancora smaltito la delusione della defenestrazione e non ha ancora deciso se riconoscere e aiutare la premiership di Draghi o mettersi alla testa della fronda grillina.

Oggi pomeriggio Draghi inizia le consultazioni, da cui si comincerà a comprendere che tipo di governo abbia in mente e che perimetro si profili per la maggioranza che cercherà di costituire. Per capire se il tentativo Draghi avrà successo ci vorrà tempo, ma da quel che si intuisce l’ex Presidente della Bce ha in mente un governo di “alto profilo”, un po’ tecnico e un po’ politico, formato da pochi e selezionati rappresentanti dei partiti e da grandi personalità delle istituzioni. Con l’obiettivo di domare la pandemia accelerando sul piano delle vaccinazioni, di riscrivere il Recovery Plan cancellando rapidamente i dubbi di Bruxelles sull’Italia e di aggredire recessione e crisi sociale.

Per centrare obiettivi così ambiziosi, Draghi starebbe pensando di riportare nel governo il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, che è già stato premier e che è anche uno dei punti di riferimento del Pd, a cui affidare il ruolo di ministro dell’Economia per segnare la discontinuità, anche se Draghi ha un buon rapporto con il ministro attuale Roberto Gualtieri, che potrebbe avere altri incarichi. Se Gentiloni entrerà nel governo, la sua poltrona a Bruxelles potrebbe andare al premier uscente Giuseppe Conte, che resterebbe così nel giro istituzionale e internazionale e potrebbe favorire la canalizzazione dei Cinque Stelle verso il sostegno, per ora negato, al nascente Governo Draghi.

Oltre a Gentiloni (o in subordine Gualtieri) pochi sarebbero i rappresentanti dei partiti nel nuovo governo: Di Maio, che resterebbe agli Esteri, Speranza alla Sanità, Guerini alla Difesa o all’Interno, Bellanova o Rosato all’Agricoltura o alla Pubblica istruzione e Tajani se Forza Italia dovesse entrare in maggioranza. Ma accanto a loro ci sarebbero personalità indipendenti di primissimo piano come Marta Cartabia alla Giustizia, Enrico Giovannini al Lavoro, Luciana Lamorgese all’Interno, mentre la delega ai Servizi segreti potrebbe essere affidata Gianni De Gennaro.

A una squadra di così alto profilo politico e tecnico – che qualcuno già chiama il dream team di Draghi – sarebbe difficile per chiunque dire di no ma la formazione di una maggioranza sicura al Senato e soprattutto alla Camera non è ancora a portata di mano, perché i Cinque Stelle vivono una crisi di identità molto forte e sono per ora orientati a non dare la fiducia al governo Draghi. Sul loro orientamento finale, molto influiranno le decisioni dell’ex premier Conte, che il Pd lavora ai fianchi nella convinzione, espressa sia da Dario Franceschini che da Andrea Orlando, che si convincerà a dare una mano a SuperMario ricevendone l’apprezzamento e un nuovo incarico di prestigio.

Allo stato sono sicuri di votare la fiducia a Draghi il Pd, Italia Viva, Azione di Calenda, +Europa, il Centro democratico di Tabacci e Cambiamo di Toti, ma i numeri non bastano e la maggioranza è ancora lontana. Draghi ha bisogno dei voti di Forza Italia, che è la più possibilista e che ha già in parte aperto, e almeno di un po’ di quelli dei Cinque Stelle e/o della Lega, mentre Fratelli d’Italia ha già detto di essere contro o al massimo di arrivare all’astensione se lo farà tutto il centrodestra. Senza i voti dei Cinque Stelle e/o della Lega, la maggioranza non c’è. Ma nei grillini i mal di pancia sono forti e si legano all’enigma Conte. Draghi proverà da oggi pomeriggio a sminare il terreno ma la strada è ancora in salita. Però tutti sanno che SuperMario è l’uomo delle missioni impossibili.