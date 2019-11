Downtown Abbey, Artissima, Flashback 2019, Cattelan su FIRST Arte

Sul sito di FIRSTonline dedicato al mondo della cultura, il film della settimana è Downtown Abbey, pellicola firmata dal regista Michael Engler che chiude la fortunata serie tv.

Su FIRST Arte, il sito di FIRSTonline dedicato al mondo della cultura, il film della settimana è Downtown Abbey, pellicola firmata dal regista Michael Engler che chiude la fortunata serie tv andata in onda prima Gran Bretagna e poi nel resto del mondo: ricorda da molto vicino, nello stile e nei contenuti, il Gattopardo, capolavoro di Luchino Visconti del 1963, col quale il nostro esperto Patrizio Rossano propone un raffronto.

La storia cinematografica si racchiude tutta nel breve arco di tempo durante il quale, nel 1927, il re d’Inghilterra, Giorgio V e consorte si recano in visita di cortesia nella sfarzosa dimora della famiglia Grantham. Al suo interno convivono anime diverse, mondi separati che si trovano a condividere il comune destino di un sistema destinato a mutare profondamente. O forse no.

Non finisce qui il menù di Arte: Art-Rite Auction House, giovane ma dinamica casa d’aste milanese presenta la terza Asta 4-U new che si terrà il prossimo 19 novembre presso la propria sede in via Giovanni Ventura, 5 Milano. Tra i protagonisti Maurizio Cattelan. Inoltre Flashback, la fiera dell’arte contemporanea, compie 7 anni e torna dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 a Torino.