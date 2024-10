Docent Dialogues a Milano, riflessioni e dibattiti sul futuro e il confine tra arte reale e digitale

Docent Dialogues è una mostra collettiva che riunisce otto pratiche artistiche contemporanee, promossa in collaborazione con le gallerie Martina Simeti, Ciaccia Levi, MATTA, ArtNoble e Spiaggia Libera, a cura di Edoardo Durante

Un’iniziativa collegata a Artissima 24 con The Era of Daydreaming, dove vengono esplorati processi

di decostruzione e reimmaginazione della realtà tra digitale e immaginario collettivo. Sono gli stessi artisti ad offrire riflessioni su temi universali come la precarietà della condizione umana, la sospensione del tempo, il confine tra reale e digitale, la tensione tra controllo e caos e la relazione tra dimensione artificiale e naturale.

Chi sono gli artisti che partecipano?

Chloé Quenum, Andrew Norman Wilson, Michele Gabriele, Giovanni Chiamenti, Pietro Fachini, Jack Warne, Maximilian Arnold e Romane de Watteville.

Le tematiche affrontate

La pratica multidisciplinare di Chloé Quenum, che stratifica storie culturali, alla riflessione di Andrew Norman Wilson su come la tecnologia influenzi la nostra comprensione dell’identità e del lavoro. Michele Gabriele e Giovanni Chiamenti indagano l’intersezione tra organico e sintetico, contribuendo al dibattito su come la società interagisca con la natura e la tecnologia in un’era post-tecnologica. Pietro Fachini aggiunge una riflessione onirica sugli ecosistemi naturali, mentre Jack Warne e Maximilian Arnold esplorano la memoria delle immagini e la loro trasformazione attraverso stratificazioni e collage. Romane de Watteville con il dialogo con opere figurative che indagano l’intimità e la vita pubblica attraverso una lente contemporanea.



Docent Dialogues

Inaugurazione: Mercoledì 30 ottobre 2024

Apertura al pubblico: Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024

Orari: 11:00 – 18:30

Sede: DOTS, Via Andrea Salaino 12, Milano