Dividendi 21 novembre 2022, in arrivo 8 big del Ftse Mib: da Intesa a Poste. Ecco le cedole e quanto rendono

Lunedì 21 novembre 11 titoli di Piazza Affari staccheranno il dividendo e di questi 8 sono blue chip. Ecco quali sono e quanto rendono

Giornata ricca di stacchi di dividendi per le società quotate a Piazza Affari: lunedì 21 novembre 2022 ben 11 società di Borsa Italiana distribuiranno una cedola (ordinaria o acconto) ai propri azionisti. Si tratta dell’ultimo importante appuntamento del 2022.

Nel dettaglio si tratta di 8 blue chip, di una mid cap e di due azioni quotate sul segmento Star. E per la maggior parte dei casi il dividendo è un acconto su quello del 2023, ma ce ne sono anche un paio ordinari. Più nel dettaglio a staccare oggi l’acconto sul rispettivo dividendo saranno Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Recordati, Tenaris e Terna. Eni invece staccherà la seconda tranche del dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022, mentre Mediobanca staccherà l’intera cedola.

Dividendi 21 novembre 2022: cedole e rendimenti

Come detto sono 8 le società del Ftse Mib, che staccano la cedola, con un peso sul listino pari + 1,38%. Di conseguenza, in avvio di seduta la performance del principale listino di Borsa Italiana sarà influenzata dalla distribuzione.

Di seguito le tabelle, divise per panieri, e i rendimenti dei diversi dividendi (ai prezzi di chiusura dei titoli del 18 novembre) separati in base al listino. Il dividendo di Tenaris è stato convertito in euro sulla base di un tasso di cambio di 1,03.

Dividendi Ftse Mib 21 novembre 2022

Titoli Dividendo in euro Rendimento Data di stacco Data di pagamento Banca Mediolanum 0,24 euro 2,97% 21/11/2022 23/11/2022 Eni 0,22 euro – 2° trance 1,55% 21/11/2022 23/11/2022 Intesa Sanpaolo 0,0738 euro 3,33% 21/11/2022 23/11/2022 Mediobanca (ordinario) 0,75 euro 7,37% 21/11/2022 23/11/2022 Poste Italiane 0,21 euro 2,18% 21/11/2022 23/11/2022 Recordati 0,55 euro 1,39% 21/11/2022 23/11/2022 Terna 0,1061 euro 1,45% 21/11/2022 23/11/2022 Tenaris 0,165 dollari 1,01% 21/11/2022 23/11/2022

Tra tutti quelli previsti, il più “goloso” sembra essere il rendimento di Mediobanca. Bisogna però considerare che Piazzetta Cuccia stacca l’intera cedola e non un acconto. Ad ogni modo, il focus sarà sugli acconti di Poste Italiane e di Intesa Sanpaolo. Per quanto riguarda il gruppo di Matteo Del Fante, l’acconto sul dividendo 2023 è stato deliberato dal Cda di Poste nella misura di 0,21 euro, in rialzo del 13,5% rispetto a quello pagato a novembre dello scorso anno, pari a 0,185 euro. Il dividend yield è pari al 2,18% in confronto ai valori dell’ultima chiusura del titolo.

Sotto i riflettori anche Intesa Sanpaolo, con un acconto sul dividendo pari a 0,0738 euro e un rendimento del 3,33%. Anche nel caso del gruppo guidato da Carlo Messino, l’acconto sulla cedola è in crescita rispetto a quello dello scorso anno che era stato pari a 0,0721 euro.

Tra i big del listino anche il cane a sei zampe staccherà lunedì 21 novembre il dividendo e nel dettaglio si tratta della seconda tranche della cedola 2022 di Eni, dopo la prima pagata a settembre scorso. Al pari di quest’ultima, la seconda tranche sarà pari a 0,22 euro, con un rendimento dell’1,55%.

In crescita anche la cedola di Terna che lunedì staccherà l’acconto sul dividendo 2023 nella misura di 0,1061 euro, con un aumento dell’8,04% rispetto a quello dello scorso anno. Lo yield del dividendo però non è particolarmente allettante, dato che si attesta all’1,45%.

Piccola crescita anche per Banca Mediolanum che staccherà un acconto di 0,24 euro (lo scorso anno era pari a 0,23 euro). La cedola in arrivo offre un rendimento del 2,97%.

Buone notizie, infine, per Tenaris che ha visto un incremento dell’acconto del dividendo a quasi 0,17 dollari dai 0,13 dell’anno precedente. Il rendimento dell’acconto è pari all’1%.

Dividendi mid cap

Titoli Dividendo in euro Rendimento Data di stacco Data di pagamento Danieli&C. (ordinario) 0,2793 euro 1,29% 21/11/2022 23/11/2022 Danieli&C. risp. (ordinario) 0,3 euro 2,05% 21/11/2022 23/11/2022

Dividendi Star