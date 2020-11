Diritti dei consumatori, quali sono? Te lo dice l’Antitrust

Al via la campagna di informazione dell’Antitrust che celebra i 30 anni dalla fondazione con una comunicazione rivolta a fare conoscere ai consumatori i loro diritti. Un sito e video: #convienesaperlo

Quali sono i diritti del consumatore? Lo spiega l’Antitrust che non solo ha una propria Direzione dedicata a perseguire tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti di chi acquista (siano prodotti o servizi), ma ha deciso di celebrare i 30 anni dalla sua fondazione con una campagna di informazione dal nome chiaro: conviene saperlo, è il claim per fare capire ai consumatori che l’informazione sui propri diritti è il punto di partenza per vederli poi applicati.

Quali diritti? Alla trasparenza e ad essere rimborsati, il diritto di recesso e di decidere senza condizionamenti, il diritto a clausole non vessatorie nei contratti (quelle clausole scritte in caratteri minuscoli che determinano uno squilibrio di diritti e obblighi a svantaggio di chi acquista).

Per facilitare i consumatori, l’Autorità per la concorrenza ed il mercato (Agcom) ha così messo a disposizione il sito conviene saperlo a cui è possibile accedere per trovare le informazioni utili. La direzione generale per la tutela del consumatore, guidata da Giovanni Calabrò, ha avviato numerosi procedimenti per combattere le pratiche commerciali scorrette. Per citare solo i più recenti, l’ultimo in ordine di tempo riguarda le squadre di calcio della Serie A ma i settori interessati all’attività di tutela sono molto ampi e spaziano dalle Tl alle banche, dagli acquisti su Internet ai giganti del web come ha precisato la relazione 2020 da poco presentata in parlamento che elenca tutte le truffe ai danni dei consumatori sanzionate dall’Antitrust.