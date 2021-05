Digitale, le 15 aziende italiane su cui scommettere

L’Italia ha scelto di destinare il 40% del Recovery Fund alla digitalizzazione del Paese e delle aziende. Chi beneficerà dei fondi Ue in arrivo? Ecco un primo elenco di stelle Made in Italy, tutte quotate, pronte a farsi avanti

L’ultimo via libera arriverà il 24 giugno prossimo, festa di San Giovanni. Quel giorno il Consiglio d’Europa approverà il trasferimento effettivo dei primi fondi previsti dal Piano del Next Generation Eu. Ai primi di luglio verranno collocati i primi “eurobond” di nuovo tipo, una prima tranche di obbligazioni per una cinquantina di miliardi, per la metà destinati all’Italia come anticipo dei 221 miliardi previsti dal NRPP, ovvero la grande scommessa per far uscire l’Italia dalla recessione ed abbassare nel tempo l’indebitamento che grava sul Paese ancor prima della pandemia. Una parte rilevante del progetto passa dal salto di qualità digitale della struttura produttiva del Bel Paese, oggi al 24° posto fra quelli europei, e per tutti gli indicatori considerati: connettività, capitale umano, utilizzo di Internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.

Di qui lo stanziamento nel piano di 40,7 miliardi di euro per la trasformazione digitale delle imprese. Ma l’Italia è attrezzata sul piano tecnologico per questa sfida? A giudicare dal plotone delle aziende quotate, specie piccole e medie, nei vari segmenti della Borsa Italiana, si può guardare al futuro con un cauto ottimismo. E un segnale di conforto in questa direzione l’ha offerto la recente Aim Conference in cui si sono presentate aziende come Cy4gate, una piccola impresa “intelligente” attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di tecnologie, prodotti, sistemi e servizi legati alle esigenze di cyber intelligence e cyber security espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle aziende. “E’ stata l’occasione per confermare che siamo pronti ad impegnarci in tutte le attività di digitalizzazione legate al Recovery Fund”, commenta l’Ad Emanuele Galtieri.

Ma, a spulciare i listini, l’elenco delle imprese in grado di affrontare la sfida imprimendo al tessuto economico una forte accelerazione (+1-1,5 % ) in termini di produttività è davvero lungo. Proviamo a mettere a punto una prima selezione di aziende che saranno beneficiarie dei fondi Ue: