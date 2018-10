Digital marketing in Italia, esperti si diventa

NUOVE PROFESSIONI – L’importanza del Marketing Digitale è al centro delle decisioni nel mondo dell’impresa, ma gli ambienti accademici fanno ancora fatica a trovare uno standard per le certificazioni delle specializzazioni. Nel panorama della formazione universitaria, ci sono poche, ma eccellenti eccezioni.

Astro nascente tra le “nuove professioni” il digital marketing in Italia è un settore che non solo dà lavoro direttamente, ma ne crea molto indirettamente. Come?

Aiutando le imprese a superare ed a vincere le sfide poste dal mercato. Oggi infatti nessuno, che cerchi di vendere prodotti e servizi o che cerchi di vendere “se stesso” sul mercato del lavoro, può sperare di sedersi ed attendere che i clienti arrivino.

Il Marketing Digitale e tutto quanto è connesso ad esso permettono di poter comunicare in un modo efficace come mai era stato possibile prima. Se il mondo dell’impresa lo ha capito subito, quello accademico ancora tarda a recepire il messaggio e tranne alcune eccezioni, come ad esempio il master Digital Marketing di Unicusano, ci sono poche Università ancora in Italia che offrono certificazioni in materia.

Perché il Digital Marketing è importante?

Senza uscire dall’Italia, il settore vale nel 2018 quasi 60 € miliardi di euro, con una crescita del 9% su base annua. In un Paese affamato di lavoro, il settore impiega 253.000 persone, anche qui con risvolti occupazionali in aumento di un positivo e incoraggiante 15%.

Un settore “nuovo”, come amano definirlo i media, ma che realizza performance meglio di molti altri e che diventa una voce in capitolo sempre più importante per il PIL italiano in una economia che ha bisogno di spinte come quelle che il settore della comunicazione digitale sta dando.

E l’indotto del Digital Marketing non è solo quello calcolato direttamente: miliardi di euro vengono generati grazie ad e-commerce, advertising, social media marketing ed influencer. Tutte le transazioni ed il ricavato che le aziende hanno dalle attività online e che per molte è stato un antidoto alla crisi sono una porta per il mondo e così l’export spesso per attività piccole situate in territori isolati che altrimenti non avrebbero mai potuto affacciarsi sul mercato.

Come si diventa esperti di digital marketing?

In questo settore così veloce e dinamico però non sempre è tutto oro quello che luccica: con un mercato aperto e libero, ancora non regolamentato, molti professionisti si improvvisano facendo più danni che il resto. Non basta una campagna di video su Facebook a 1000 “mi piace” su Instagram a rendere qualcuno esperto di Marketing Online, ma l’assenza di regole e percorsi precisi ha fino ad adesso dato spazio anche chi non avrebbe dovuto averne.

Il Master di Unicusano si propone perciò di contrastare l’improvvisazione. Stiamo parlando di un ente universitario di livello e che negli ultimi anni ha visto una netta crescita (sia come numeri, sia come prestigio) e che ora coglie al balzo l’occasione di promuovere una formazione solida in questo settore. Un’opportunità per i laureati di perfezionarsi con una qualifica tra le più richieste del mercato, spendibile sia per chi cerca lavoro, sia per chi vuole mettersi in proprio. E anche un valore aggiunto per le aziende che in futuro sapranno di potersi affidare a figure professionali sottoposte ad un rigoroso percorso formativo per il loro marketing.