Design: apre il Salone del Mobile di Milano, case d’asta presentano opere di noti designer

Design, in contemporanea alla Week Design di Milano, case d’asta internazionali presentano opere di design del 20° e 21° su piazze come New York

Il 6, 7 e 10 giugno a New York Christie’s presenta tre vendite, tra cui The Spirit of Paris, An Important Private Collection of 1920s and 1930s Design (6 giugno), una collezione privata di oltre 70 opere di Alberto Giacometti, Jean-Michel Frank, Jean Dunand, Marcel Coard, tra gli altri, Tiffany Masterworks dal Garden Museum, A Private Collection (10 giugno) una vendita dedicata di opere di Tiffany Studios e Design, (7 giugno) , con una serie di importanti opere degli innovatori del XX e XXI secolo dell’Art Nouveau, dell’Art Déco francese, degli studi americani, del Mid-Century, del design italiano e contemporaneo.

DIEGO GIACOMETTI (1902-1985) Tavolino ‘Berceau’, Modèle aux Renards, disegnato intorno al 1975 bronzo patinato, vetro 22 x 76 3⁄4 x 34 1⁄2 pollici (55,9 x 194,9 x 87,6 cm) impressionato DIEGO e con il monogramma dell’artista

Trattasi di un’asta di vari proprietari comprende quasi 180 lotti di importanti design di artisti americani ed europei del 20° e 21° secolo. La vendita è guidata dallo spettacolare “Table Berceau, modèle aux Renards” di Diego Giacometti da una prestigiosa collezione di New York, originariamente commissionato da Lee Kolker e dettagliato con un motivo di volpe ($ 1.400.000-1.800.000).

FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008) ‘Table aux antilopes’, 2007 bronzo dorato, vetro unico 34 3⁄4 x 70 7⁄8 x 23 5⁄8 pollici (88,3 x 180 x 60 cm) impressionato FxL LALANNE 2007 1⁄1

Altri capolavori includono un eccezionale “Table aux Antilopes” di François-Xavier Lalanne ($ 1.000.000-1.500.000), completato da uno stormo di “Moutons de Pierre”. Una selezione di importanti sculture di Rembrandt Bugatti, tra cui la rara “Lionne jouant avec une boule” ($ 500.000-700.000), il primo “Lion de l’Atlas” ($ 300.000-500.000) e il suo affascinante “Emeu”($ 80.000 -120.000) avanza anche il tema ludico degli animalia.

REMBRANDT BUGATTI (1884-1916) ‘Émeu’, circa 1904 bronzo patinato 8 1⁄4 x 11 x 6 1⁄8 pollici (20,9 x 28 x 15,5 cm) firmato, impresso e con il marchio di fonderia R. Bugatti M CIRE PERDUE A.A. HÉBRARD

Saranno in offerta diverse importanti collezioni private, tra cui Modernist Vision: Art and Design from the Estate of Annette Friedland, con opere rare di Georges Jouve e Jean Prouvé, The Miottel Museum: Highlights from the SS Normandie con molti degli straordinari pannelli Art Deco di Jean Dupas che un tempo ornava le pareti dello storico transatlantico di lusso, A Private Collection of Contemporary Art and Design, Palm Beach, con opere di Harry Bertoia e Julian Schnabel, Property from a Member of the Matisse Family con due lampade da terra Giacometti, così come The Collection of Dr. Thomas Chua con vetro Art Nouveau di Emile Gallé e Daum, Property from the Garden Museum con uno storico pianoforte scolpito in mogano di Louis Majorelle ($ 200.000-300.000) e Tiffany da una collezione privata del Connecticut, con un importante lampada da tavolo “Laburnum” di Tiffany Studios ($ 150.000-200.000).

YONEL LEBOVICI (1937-1998) Lampada da terra “Flotteur”, 1990 legno laccato, acciaio verniciato a polveri epossidiche, alluminio lucidato 78 x 20 x 10 1⁄2 pollici (198,1 x 50,8 x 26,7 cm) inciso LEBOVICI Y. 90 n. 1

I punti salienti del design americano della metà del secolo includono un raro tavolo “Conoid” con piano in radica altamente figurato con bordi liberi, commissionato direttamente all’artista George Nakashima da un collezionista di Baltimora e sculture Bertoia dalla collezione di Lucia Zurkowski. Da una notevole collezione dell’Upper West-Side Manhattan è un importante tavolo “Mesa” di TH Robsjohn-Gibbings ($ 200.000-300.000). Progettato per evocare le caratteristiche geografiche del sud-ovest americano, questo design biomorfo risuona con il design francese contemporaneo del celebre artista Jean Royère e il suo importante tavolino “Forme Libre” della mostra “Salon au 50ème étage d’un immeuble de Manhattan” al Hotel de Sens a Parigi. Questi importanti stili decorativi, dal vetro artistico francese di inizio secolo, al modernismo americano, dal vetro contemporaneo giapponese ai mobili contemporanei sudcoreani, tutti gli elementi del 20° e 21° secolo sono in anteprima pubblica presso le gallerie Christie’s al 20 Rockefeller Plaza da 2- 7 giugno 2022.

RENÉ LALIQUE (1860-1945) Vaso ‘Languedoc’, modello introdotto nel 1929 vetro modellato 9 pollici (22,9 cm) di altezza, 12 1⁄2 pollici (31,7 cm) di diametro inciso R. Lalique Francia

La vendita si svolgerà dal vivo al Rockefeller Center martedì 7 giugno 2022 alle 11:00.

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

Tondo, circa 1958

produced for Galleria Il Sestante, Milano

enameled copper

11 7⁄8 in. (30.2 cm) diameter

impressed IL SESTANTE

Immagine di copertina:

STUART DAVIS (1892-1964) “Tappeto volante”, disegnato nel 1942 prodotto da V’Soske, Grand Rapids, Michigan lana tufted con filato di lana tagliato ad anello su tela di iuta 81 1⁄2 x 120 pollici (207 x 304,8 cm)